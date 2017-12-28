В Питере открылся новый центр диагностики от стоматологии PRIMED
Стоматологические услуги нового уровня теперь предоставит сеть клиник PRIMED, которая открыла в Санкт-Петербурге новый диагностический центр. Инновационное оборудование, позволяющее провести диагностику заболеваний полости рта с максимальной точностью, сделает терапию более эффективной.
Для центра диагностики приобретена аппаратура экспертного класса. Добавьте к этому высокий профессионализм врачей, и на выходе получим точные и современные результаты исследования. Это позволит на начальных стадиях выявить даже самые сложные заболевания ротовой полости и принять меры по их лечению. Подобный подход практикуют единицы стоматологических центров мегаполиса, и PRIMED — одна из передовых клиник.
Оснащенность диагностического центра
Основу оборудования для исследования составляют томограф и рентген-аппарат. В результате в перечне услуг сети стоматологических клиник PRIMED появились новые позиции:
•Компьютерная томография.
•Телерентгенография.
•Ортопантомография.
•Электроодонтометрия.
Ни одна проблема, даже находящаяся в зачаточном состоянии, не ускользнет от специалистов центра. У них на вооружении — передовое оборудование от мировых лидеров в области разработки и производства диагностических комплексов для стоматологии.
Томография
Компьютерная томография выполняется на современном диагностическом оборудовании финского производителя «Planmeca». Компания по праву признается лидером в области технологий для здравоохранения. Ее продукция широко котируется в более чем 120 странах. Отличное качество цифрового изображения, низкая доза облучения и удобство в пользовании — это основные принципы разработчиков Planmeca.
Клиентам клиники стали доступны 3D диагностика, панорамный, прицельный снимок ротовой полости. Врачи теперь владеют объективной картиной о состоянии здоровья полости рта пациента и принимают решение исходя из результатов обследования.
Компьютерная томография зубов требуется при посещении практически каждого специалиста в области зубного дела: хирурга, ортопеда, эндодонтиста, терапевта, имплантолога. При помощи этого оборудования создается трехмерное челюстно-лицевое изображение. Поэтому специалист наиболее точно поставит диагноз и назначит успешное лечение.
Телерентгенограмма
Это обследование направлено на получение рентгеновского изображения, которое в деталях передает особенности обследуемого элемента. Снимок черепа в боковой проекции позволит диагностировать стоматологическое или ортодонтическое заболевание и составить грамотный план его лечения.
При помощи исследования определяется тип роста челюстно-лицевой части, точные параметры челюсти, наклон зубов, профиль лица.
Ортопантомография
Этот стоматологический рентген предназначен для диагностики заболеваний полости рта, Снимок ротовой полости создается обычным перемещением аппарата вокруг головы пациента, без необходимости проникновения внутрь.
Аппарат по достоинству оценивается в случаях, когда нет возможности открыть рот, чтобы выполнить снимок обычным рентгеном. Изображение детализированное, по нему врач выносит точный диагноз.
Справка:
В сети стоматологических клиник PRIMED, помимо диагностики ротовой полости, доступны услуги по лечению зубов и десен, протезирование, имплантация, исправление прикуса. Частное медицинское учреждение отличается высоким уровнем сервиса, наработанным за более чем десятилетний опыт работы. Эта традиция продолжится и при проведении диагностики в новом центре.
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Для центра диагностики приобретена аппаратура экспертного класса. Добавьте к этому высокий профессионализм врачей, и на выходе получим точные и современные результаты исследования. Это позволит на начальных стадиях выявить даже самые сложные заболевания ротовой полости и принять меры по их лечению. Подобный подход практикуют единицы стоматологических центров мегаполиса, и PRIMED — одна из передовых клиник.
Оснащенность диагностического центра
Основу оборудования для исследования составляют томограф и рентген-аппарат. В результате в перечне услуг сети стоматологических клиник PRIMED появились новые позиции:
•Компьютерная томография.
•Телерентгенография.
•Ортопантомография.
•Электроодонтометрия.
Ни одна проблема, даже находящаяся в зачаточном состоянии, не ускользнет от специалистов центра. У них на вооружении — передовое оборудование от мировых лидеров в области разработки и производства диагностических комплексов для стоматологии.
Томография
Компьютерная томография выполняется на современном диагностическом оборудовании финского производителя «Planmeca». Компания по праву признается лидером в области технологий для здравоохранения. Ее продукция широко котируется в более чем 120 странах. Отличное качество цифрового изображения, низкая доза облучения и удобство в пользовании — это основные принципы разработчиков Planmeca.
Клиентам клиники стали доступны 3D диагностика, панорамный, прицельный снимок ротовой полости. Врачи теперь владеют объективной картиной о состоянии здоровья полости рта пациента и принимают решение исходя из результатов обследования.
Компьютерная томография зубов требуется при посещении практически каждого специалиста в области зубного дела: хирурга, ортопеда, эндодонтиста, терапевта, имплантолога. При помощи этого оборудования создается трехмерное челюстно-лицевое изображение. Поэтому специалист наиболее точно поставит диагноз и назначит успешное лечение.
Телерентгенограмма
Это обследование направлено на получение рентгеновского изображения, которое в деталях передает особенности обследуемого элемента. Снимок черепа в боковой проекции позволит диагностировать стоматологическое или ортодонтическое заболевание и составить грамотный план его лечения.
При помощи исследования определяется тип роста челюстно-лицевой части, точные параметры челюсти, наклон зубов, профиль лица.
Ортопантомография
Этот стоматологический рентген предназначен для диагностики заболеваний полости рта, Снимок ротовой полости создается обычным перемещением аппарата вокруг головы пациента, без необходимости проникновения внутрь.
Аппарат по достоинству оценивается в случаях, когда нет возможности открыть рот, чтобы выполнить снимок обычным рентгеном. Изображение детализированное, по нему врач выносит точный диагноз.
Справка:
В сети стоматологических клиник PRIMED, помимо диагностики ротовой полости, доступны услуги по лечению зубов и десен, протезирование, имплантация, исправление прикуса. Частное медицинское учреждение отличается высоким уровнем сервиса, наработанным за более чем десятилетний опыт работы. Эта традиция продолжится и при проведении диагностики в новом центре.
Контакты:
8 (812) 775-04-20
info@stomcenter.ru
https://www.stomcenter.ru
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https://vk.com/stom_centr_city
https://www.instagram.com/stomcenter.ru/
Автор: Роман