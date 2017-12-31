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Смс с новым годом 2018 смешные короткие
Астрологи говорят о том, что 2018 год будет более спокойным годом. Этот год будет приносить намного больше приятностей людям, чем 2017 год. Самым лучшим вариантом порадовать кого-то вестью о наступившем новом годе, это отправить сообщение на электронную почту. В таком сообщении можно отправить поздравительную открытку, картинку, стих или просто милое душе пожелание. Подарите радость друзьям, родным и коллегам в новом году.
Смс с новым годом 2018 смешные короткие

[h2]Короткие смс поздравления с новым годом 2016[h2]
Пусть снег летит,
Как белый пух,
И елочка сверкает,
Мечты заветные Собака Скорее исполняет!.

Смс поздравления с новым 2016 годом смешные
Пусть снег проблемы припорошит.
Пусть праздник выдастся хорошим.
Пусть новый год удачным будет
С надеждой в исполненье чуда.

Смс с новым годом 2016 Собаки
Поздравляем Вас с наступающим 2018 годом Собаки, который принесёт в Вашу жизнь свет надежды, ветер благополучия, источник крепкого здоровья и непрерывный калейдоскоп ярких впечатлений.
Автор: Роман
Вчера, 23:59
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