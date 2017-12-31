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Прикольные короткие поздравления с Новым годом 2018
Праздники / Новый год / С Новым годом 2015 / Прикольные

Этот день люди ждут всегда. Именно с этого дня вся жизнь начинает идти по новому кругу и достигать целей, становиться проще. Его отмечают как весной, так и зимой. Речь идет о новом годе. Новый год светлый праздник для многих людей. Поэтому поводу каждый лелеет собственные надежды. Все готовятся к празднику таким образом, чтобы его можно было бы весело отметить. Традиции у каждой страны чтобы отмечать новый год существуют разные.
Прикольные короткие поздравления с Новым годом 2018

Например, если говорить про скандинавские страны, то там есть традиция в приготовленную кашу положить один кусочек миндаля у кого этот миндаль, тот получает удачу. В Тибете, например, проявляют другую инициативность и в преддверии новогоднего праздника пекут пироги. В Италии принято выкидывать старые вещи. В России новый год отмечают в узком кругу дома за праздничным столом и праздничными программами.

Самое главное в новый год это не забыть всех тех, кого ты знаешь и любишь. Надо знать что если, например, поздравлять родную маму, то необходимо учитывать что она хочет женственности. В поздравлении подчеркните ее красоту и красивый внешний вид. Папе необходимо также необходимо подбирать поздравление. Все папы кажутся суровыми, но они хотят тепла. Поздравьте их теплым и приятным поздравлением. Если говорить о друзьях, то для них поздравление должно быть с ноткой юмора. Но юмор должен быть такой, чтобы его можно было легко понять.
Дальние родственники в других странах или городах, также не являются исключением, проявите инициативность и поздравьте, их со светлым праздником тоже проявляя доброту.

Прикольные поздравления с новым годом:
С Новым годом! Пусть 2018 оставит добрый и весёлый след в истории твоей жизни, пусть жёлтая Собака принесёт тебе счастье и достаток. Желаю жить кучеряво, как пудель и держать хвост пистолетом, как лайка.

Смс поздравления с 2016 новым годом:
Желаю в Новый год,
Чтобы исчезло всё, что вам мешает жить!
И толст ваш кошелёк
От денег должен быть!
Желаю дом красивый,
Хорошую машину,
Здоровья тазик вам большой,
Чтоб не ломило спину!
А главное, чтобы у вас
Из золота был унитаз!!!

***

Доброты, здоровья, ласки,
Мира, счастья, красоты.
Настоящей в жизни сказки,
Где героем будешь ты.

Пусть будут полными бокалы в Новый год,
Пускай сюрпризов много в эту ночь случится.
Пусть впереди вас позитива море ждет,
И все, что сердце пожелает, пусть свершится.
Автор: Роман
Вчера, 22:24
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