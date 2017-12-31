СМС поздравления с Новым Годом 2018 Собаки: как быстро и интересно поздравить родню

Короткие смс на Новый год 2018 Собаки

Как же удивить близкого в этот прекрасный день? Существует много вариантов подарков : от простого букета цветов , до необычного путешествия, но далеко не у всех хватает на это средств и времени , и в то же нам нужно необычное поздравление. Решение есть - написать оригинальное , запоминающееся СМС поздравление. Казалось бы , что в нем может быть креативного , действительно , простое и сухое "С Новым годом" нам не подходит. Попробуйте проявить фантазию и упомянуть символ следующего года - нашего самого преданного четвероного друга - всеми любимую собаку. А если добавить креатива и сформировать получившееся в стихотворение в шутливой или наоборот в очень искренней форме.Пусть снежинки тебя осыпают,Пусть белеют ресницы твои!С Новым годом тебя поздравляю!С годом счастья и годом любви!***Трескучий морозец нам всем нипочем!Ведь дома тепло и уютно!Мы праздник с большим нетерпением ждем!Готовимся ежеминутно!Ну вот все украшено, стол наш накрыт!На нем много вкусностей всяких!И елка огнями цветными горитВстречаем мы все год Собаки!Желаем вам в Новый годХорошей жизни без забот,Чтоб радость не проходила,Улыбка с лица не сходила,