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СМС поздравления с Новым Годом 2018 Собаки: как быстро и интересно поздравить родню
Для каждого из нас Новый год является чем-то особенным , загадочным , для кого-то и вовсе самым ожидаемым днем. Ведь именно в этот день человек загадывает свое самое заветное желание , именно то , чего он хочет достичь в следующем году.
СМС поздравления с Новым Годом 2018 Собаки: как быстро и интересно поздравить родню

Как же удивить близкого в этот прекрасный день? Существует много вариантов подарков : от простого букета цветов , до необычного путешествия, но далеко не у всех хватает на это средств и времени , и в то же нам нужно необычное поздравление. Решение есть - написать оригинальное , запоминающееся СМС поздравление. Казалось бы , что в нем может быть креативного , действительно , простое и сухое "С Новым годом" нам не подходит. Попробуйте проявить фантазию и упомянуть символ следующего года - нашего самого преданного четвероного друга - всеми любимую собаку. А если добавить креатива и сформировать получившееся в стихотворение в шутливой или наоборот в очень искренней форме.

Пожелания на 2018 Год Собаки: каким смс поздравить своих близких и друзей
Пусть снежинки тебя осыпают,
Пусть белеют ресницы твои!
С Новым годом тебя поздравляю!
С годом счастья и годом любви!

***
Трескучий морозец нам всем нипочем!
Ведь дома тепло и уютно!
Мы праздник с большим нетерпением ждем!
Готовимся ежеминутно!

Ну вот все украшено, стол наш накрыт!
На нем много вкусностей всяких!
И елка огнями цветными горит
Встречаем мы все год Собаки!

Короткие смс на Новый год 2018 Собаки


Желаем вам в Новый год
Хорошей жизни без забот,
Чтоб радость не проходила,
Улыбка с лица не сходила,
Автор: Роман
Вчера, 21:38
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