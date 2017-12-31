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Короткие смс поздравления с Новым годом 2018 в стихах
Отношение к собакам со стороны, людей не такое уж приятное, как это может быть. Можно будет говорить о том, что кошек, котят и котов люди любят больше.

Короткие смс поздравления с Новым годом 2015 в стихах


На самом деле собака более верный друг человека. Некоторые не любят собак из-за того что считают их злыми, и то что они вряд ли принесут счастье. Но это не так, сейчас приходит год желтой собаки. Собаки сейчас выигрывают по сравнению с котятами и прочими животными. Многие люди перед новым годом могут уделить внимание собакам намного больше. Все почему, да потому что они являются символом нового года, который способен принести удачу. В новый год помимо того чтобы подготовить символ необходимо написать поздравление далеким друзьям. Сделать это легко при помощи смс сообщений на нашем ресурсе.
Короткие смс поздравления с Новым годом 2018 в стихах

Короткие поздравления с Новым годом наверняка понравятся любителям краткости – ведь чем короче текст, тем точнее мысль, выраженная в нем. Особенно если речь идет о стихах, нее зря короткие, но емкие эпиграммы известных поэтов до сих пор пользуются популярностью. Но, конечно, лучше остановить свое внимание не на обидных, а на радостных и красивых поздравлениях, если цель поздравить человека и доставить ему радость.

Поздравления, стихи, смс

Собака земляная,
Желтая такая,
Хвостиком виляет,
Дружбу предлагает.

***

Желтый Пёс вам лучший друг –
Он добудет денег вдруг,
Принесет вам в дом веселье,
Обеспечит новоселье:

В позолоченном дворце
Да с охраной на крыльце.
Пусть удачу принесет
Этот светлый Новый год!

***

Праздник тихо наступает,
Дверь откроет добрый пёс!
Нежно хвостиком виляя,
Он несет свой щедрый взнос!

20 тонн красивых слов,
Столько же волшебных снов,
Пуд шального настроения,
Праздничного вдохновения!
Вино-водочный завод,
Миллиардов перевод,
Чтоб из денежных валют
Был торжественный салют!

Автор: Роман
Сегодня, 16:28
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