Короткие смс поздравления с Новым годом 2018 в стихах

Короткие смс поздравления с Новым годом 2015 в стихах

На самом деле собака более верный друг человека. Некоторые не любят собак из-за того что считают их злыми, и то что они вряд ли принесут счастье. Но это не так, сейчас приходит год желтой собаки. Собаки сейчас выигрывают по сравнению с котятами и прочими животными. Многие люди перед новым годом могут уделить внимание собакам намного больше. Все почему, да потому что они являются символом нового года, который способен принести удачу. В новый год помимо того чтобы подготовить символ необходимо написать поздравление далеким друзьям. Сделать это легко при помощи смс сообщений на нашем ресурсе.Короткие поздравления с Новым годом наверняка понравятся любителям краткости – ведь чем короче текст, тем точнее мысль, выраженная в нем. Особенно если речь идет о стихах, нее зря короткие, но емкие эпиграммы известных поэтов до сих пор пользуются популярностью. Но, конечно, лучше остановить свое внимание не на обидных, а на радостных и красивых поздравлениях, если цель поздравить человека и доставить ему радость.Собака земляная,Желтая такая,Хвостиком виляет,Дружбу предлагает.***Желтый Пёс вам лучший друг –Он добудет денег вдруг,Принесет вам в дом веселье,Обеспечит новоселье:В позолоченном дворцеДа с охраной на крыльце.Пусть удачу принесетЭтот светлый Новый год!***Праздник тихо наступает,Дверь откроет добрый пёс!Нежно хвостиком виляя,Он несет свой щедрый взнос!20 тонн красивых слов,Столько же волшебных снов,Пуд шального настроения,Праздничного вдохновения!Вино-водочный завод,Миллиардов перевод,Чтоб из денежных валютБыл торжественный салют!