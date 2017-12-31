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СМС с 2018 годом земляной Собаки. Смешные, короткие, красивые, прикольные
Важно знать, что поздравления с наступающим годом желтой собаки необходимо будет подобрать заранее, чтобы не искать в последний момент текстовое сообщение, по данному поводу.

Для того чтобы успешно поздравить всех друзей по смс необходимо будет подготовить список всех кому будут отправлены сообщения. Если такой список есть, то все у вас будет хорошо. Можно говорить о том, чтобы успешно поздравить с годом земляной желтой собаки, достаточно воспользоваться нашим сайтом, на котором очень много поздравлений.
СМС с 2018 годом земляной Собаки. Смешные, короткие, красивые, прикольные

Забавные и добрые поздравления с Новым 2018 годом Желтой Собаки

Пёс Барбос уже вот-вот
Бразды правления возьмёт!
Тебе желаю настроения,
Счастливых дней нагромождения!

Пусть замечательные люди,
Везде, всегда с тобою будут,
Пусть волшебство к тебе придет
В этот чудесный Новый год!

***

Смешные новогодние поздравления 2018 года Земляной Собаки
В Новый год я пожелаю
Много счастья и любви,
Много радости, и денег,
И удачи впереди.

***

С Новым годом поздравляю!
Счастья и любви желаю!
В доме — радости, достатка.
В жизни: в сферах всех — порядка!
Автор: Роман
Сегодня, 08:59
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