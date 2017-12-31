Прикольные и смешные короткие смс с Новым 2018 годом Собаки
Итак, майонез ждет своего салата, подарки в шкафе, платье выглажено, ёлка на месте, ярко расписанные окна красуются рядом с заботливо вырезанными снежинками. Новый год Желтой Собаки мчится на вас с бешеной скоростью. Вы убеждены, что полностью подготовились, но не тут-то было. Наступило время, когда стоит подумать о поздравлениях родным и близким.
Современные технологии умчались далеко вперед. Теперь нет необходимости отправлять письма почтой, их с большим успехом заменили мгновенные сообщения. Чтобы в Новый год лицо вашего друга озарилось улыбкой, достаточно написать СМС поздравление. Веселые, прикольные, искренние, короткие. После просмотра нашей подборки оригинальных поздравлений, вы сможете выбрать сообщения на свой вкус. Гарантируем, что после получения такого СМС поздравления улыбки с лиц родных и близких не сойдут в течении всего праздника.
Примеры красивых коротких стихов с поздравлениями к Новому 2018 году собаку
Пусть год будет радостным, незабываемым.
Пусть много хорошего вам принесет.
Пускай оправдаются все ожидания,
А в жизнь непременно удача войдет!
***
Яркой праздничной открытке
Пусть подобна станет жизнь:
Будет радости в избытке
И найдётся новый смысл.
Беды — прочь, долой проблемы —
Лишь удача впереди
И заметные успехи
Поджидают на пути.
Так вперёд, к победам новым,
Самым громким в этом веке,
Будьте счастливы, здоровы,
С Новым годом вас, коллеги!
*****
Пусть Новый год к тебе придет
Со сказкой и надеждой,
Пусть тебе радость принесет,
Любви прибавит нежной.
Пусть будут ладиться дела,
Пусть будет много счастья,
Пусть солнце светит для тебя,
Все обойдут ненастья.
****
Любимого, родного мужа
Хочу поздравить с Новым годом.
То летний зной, то снова стужа
Вокруг нас ходят хороводом.
Любимый, знай: ты для меня
Важнее всех людей на свете.
Ты друг, ты муж, моя семья.
Счастливей нету на планете!
Новогодние поздравления другу
От всей души, от всей меня
Поздравляю я тебя!
Счастья, радости желаю,
Чтобы этот Новый год
Был веселый и задорный,
Больше шуток, песен, смеха,
Никогда ты не грусти,
Больше смейся и шути.
Юмористические поздравления с новым годом 2015
Поздравления с новым годом 2015 смешные прикольные
Поздравления с новым годом 2015 прикольные смс
СМС с новым годом 2015 смешные короткие прикольные
Поздравления с новым годом 2015 короткие
Современные технологии умчались далеко вперед. Теперь нет необходимости отправлять письма почтой, их с большим успехом заменили мгновенные сообщения. Чтобы в Новый год лицо вашего друга озарилось улыбкой, достаточно написать СМС поздравление. Веселые, прикольные, искренние, короткие. После просмотра нашей подборки оригинальных поздравлений, вы сможете выбрать сообщения на свой вкус. Гарантируем, что после получения такого СМС поздравления улыбки с лиц родных и близких не сойдут в течении всего праздника.
Примеры красивых коротких стихов с поздравлениями к Новому 2018 году собаку
Пусть год будет радостным, незабываемым.
Пусть много хорошего вам принесет.
Пускай оправдаются все ожидания,
А в жизнь непременно удача войдет!
***
Яркой праздничной открытке
Пусть подобна станет жизнь:
Будет радости в избытке
И найдётся новый смысл.
Беды — прочь, долой проблемы —
Лишь удача впереди
И заметные успехи
Поджидают на пути.
Так вперёд, к победам новым,
Самым громким в этом веке,
Будьте счастливы, здоровы,
С Новым годом вас, коллеги!
*****
Пусть Новый год к тебе придет
Со сказкой и надеждой,
Пусть тебе радость принесет,
Любви прибавит нежной.
Пусть будут ладиться дела,
Пусть будет много счастья,
Пусть солнце светит для тебя,
Все обойдут ненастья.
****
Любимого, родного мужа
Хочу поздравить с Новым годом.
То летний зной, то снова стужа
Вокруг нас ходят хороводом.
Любимый, знай: ты для меня
Важнее всех людей на свете.
Ты друг, ты муж, моя семья.
Счастливей нету на планете!
Новогодние поздравления другу
От всей души, от всей меня
Поздравляю я тебя!
Счастья, радости желаю,
Чтобы этот Новый год
Был веселый и задорный,
Больше шуток, песен, смеха,
Никогда ты не грусти,
Больше смейся и шути.
Юмористические поздравления с новым годом 2015
Поздравления с новым годом 2015 смешные прикольные
Поздравления с новым годом 2015 прикольные смс
СМС с новым годом 2015 смешные короткие прикольные
Поздравления с новым годом 2015 короткие
Автор: Роман