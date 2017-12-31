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Общество

Смешные тосты с Новым Годом собаки 2018 в стихах
Смешные тосты с Новым Годом собаки 2018 в стихах

Еще чуть чуть осталось до того момента как год Петуха уйдет в незаметное прошлое, а на его место придет год Собаки. Уже сейчас надо подготовить сообщения, с которыми лучше всего поздравить человека с этим праздником. Чтобы не искать долго поздравления, можно будет воспользоваться всеми возможностями, которые дает интернет.

Наш сайт предлагает найти поздравление на новый год, как в стихотворной форме, так и простые поздравления с искренними словами. Если хотите креативности можно отправить поздравительную картинку. СМС поздравления на сайте будут самыми подходящими для друзей и близких родственников.

Тосты на Новый год 2018: смешные, короткие, прикольные


С Новым годом поздравляю,
Счастья, радости желаю.
Дед Мороз на новый год,
Мешок денег пусть несет.

Будут пусть любовь и счастье,
Обойдут пускай ненастья.
Позитива и добра.
С Новым годом всех, ура!

Смешные, короткие, прикольные - Тосты на новый год 2018. Новогодние поздравления


Если закрыть в багажнике собаку и свою жену и открыть его через час. То вам больше всего обрадуется собака.
Давайте выпьем за то, чтобы наши четвероногие друзья всегда радовались нам и были с нами!

Смешные тосты на Новый год 2018.
Встречаются две собаки, и одна приносит в зубах спицы и клубок шерстяных ниток. Вторая собака спрашивает:
- что это?
Другая отвечает:
- сам же сказал, приходи, вязкой займёмся!?
Давайте выпьем за то, чтобы в 2018 году у нас не было недопонимания!

Автор: Роман
Вчера, 20:12
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