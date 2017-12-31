Классные стихи на Новый год 2018
Пусть Собаки желтой год
Принесет кусочек счастья,
Защитит от бед, ненастья.
Жизнь пусть будет без забот!
***
С Новым Годом, с новым счастьем!
Поздравляю тебя от души.
В личной жизни желаю страсти,
И большие в делах барыши!
***
Президент скажет, год был непрост...
А когда здесь случалось иначе?
В Новый год я хочу поднять тост
За приход к нам огромной удачи!
Что готовит нам завтрашний день?
Вам не скажут ни Ванга, ни Глоба.
Гороскопы... да ну, их всех в пень!
Счастья всем в праздник Нового года!
Принесет кусочек счастья,
Защитит от бед, ненастья.
Жизнь пусть будет без забот!
***
С Новым Годом, с новым счастьем!
Поздравляю тебя от души.
В личной жизни желаю страсти,
И большие в делах барыши!
***
Президент скажет, год был непрост...
А когда здесь случалось иначе?
В Новый год я хочу поднять тост
За приход к нам огромной удачи!
Что готовит нам завтрашний день?
Вам не скажут ни Ванга, ни Глоба.
Гороскопы... да ну, их всех в пень!
Счастья всем в праздник Нового года!
Автор: Валерий Антонов