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Общество

Житель Канады почти 50 лет не открывает подарок от бросившей его девушки
Житель Канады на протяжении почти 50 лет не открывает подарок, врученный ему его бывшей девушкой. Возлюбленная оставила мужчину прямо на Рождество, что произошло еще в 1970 году.

Житель Канады почти 50 лет не открывает подарок от бросившей его девушки


Пара начала встречаться еще во время учебы в школе, и их отношения продолжались в течение нескольких лет. Однако в 1970, как раз в канун Рождества, девушка сообщила ему, что хочет расстаться. Молодой канадец оказался зол и разбит таким поступком, испортившим ему праздник. Среди подарков он обнаружил и сверток от бывшей девушки, однако открывать его не стал, пообещав себе никогда этого не делать.

Любопытство не взяло верх даже спустя 47 лет, хотя жителя Канады часто посещало желание все же посмотреть, что находится внутри. Он клал сверток под елку, но потом просто убирал. Однако однажды супруга мужчины, с которой он живет в браке много лет, заявила, что больше не желает видеть эту вещь под елкой.

Тогда канадец пытался дозвониться до бывшей, но все номера потеряли свою актуальность, поэтому он разместил соответствующий пост в Facebook. Мужчина думает о том, чтобы все же открыть коробку на 50-ю годовщину, но ему также хотелось бы, чтобы при этом присутствовала та, кто подарок ему вручила.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 13:08
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