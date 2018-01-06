Поздравления с Рождеством 2018 прикольные короткие, в стихах, смс, смешные, друзьям
Уже по многолетней традиции в Рождество Христово, православные обычно поздравляют всех кто им дорог с праздником: светлым и ярким.
Поэтому можно будет говорить о том, что для поздравлений можно будет воспользоваться нашим праздничным сервисом, в котором на любой праздник и даже на Рождество Христово, можно будет поздравить человека с праздником. Пусть в этом году звезды и вся ваша жизнь была к вам благосклонна. С вами Бог, а он видит, какие вы делаете правильные вещи, а какие вещи являются неправильными. В 2018 году вместе с приходом рождества, желаем прихода достатка и просто светлого благосостояния.
Поздравляем с Рождеством!
Открывайте двери в дом,
Запускайте в него счастье
Да гоните прочь ненастье.
Радуйтесь и улыбайтесь,
А вот веру постарайтесь
В сердце бережно хранить,
О добре Христа молить.
К свету вы душой стремитесь,
Рады будьте, не гордитесь,
Умным словом насладитесь!
****
Поздравляю с Рождеством Христовым
и от всей желаю искренне любить всем сердцем
и надеяться на лучшее душой,
собирать всех близких за большим столом и радовать любимых приятными сюрпризами,
верить в свою удачу и беречь счастье, красиво мечтать и греть сердце надеждой.
Поэтому можно будет говорить о том, что для поздравлений можно будет воспользоваться нашим праздничным сервисом, в котором на любой праздник и даже на Рождество Христово, можно будет поздравить человека с праздником. Пусть в этом году звезды и вся ваша жизнь была к вам благосклонна. С вами Бог, а он видит, какие вы делаете правильные вещи, а какие вещи являются неправильными. В 2018 году вместе с приходом рождества, желаем прихода достатка и просто светлого благосостояния.
Поздравляем с Рождеством!
Открывайте двери в дом,
Запускайте в него счастье
Да гоните прочь ненастье.
Радуйтесь и улыбайтесь,
А вот веру постарайтесь
В сердце бережно хранить,
О добре Христа молить.
К свету вы душой стремитесь,
Рады будьте, не гордитесь,
Умным словом насладитесь!
****
Поздравляю с Рождеством Христовым
и от всей желаю искренне любить всем сердцем
и надеяться на лучшее душой,
собирать всех близких за большим столом и радовать любимых приятными сюрпризами,
верить в свою удачу и беречь счастье, красиво мечтать и греть сердце надеждой.
Автор: Роман