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Общество

Поздравления с Рождеством 2018 прикольные короткие, в стихах, смс, смешные, друзьям
Уже по многолетней традиции в Рождество Христово, православные обычно поздравляют всех кто им дорог с праздником: светлым и ярким.

Поэтому можно будет говорить о том, что для поздравлений можно будет воспользоваться нашим праздничным сервисом, в котором на любой праздник и даже на Рождество Христово, можно будет поздравить человека с праздником. Пусть в этом году звезды и вся ваша жизнь была к вам благосклонна. С вами Бог, а он видит, какие вы делаете правильные вещи, а какие вещи являются неправильными. В 2018 году вместе с приходом рождества, желаем прихода достатка и просто светлого благосостояния.
Поздравления с Рождеством 2018 прикольные короткие, в стихах, смс, смешные, друзьям

Поздравляем с Рождеством!
Открывайте двери в дом,
Запускайте в него счастье
Да гоните прочь ненастье.
Радуйтесь и улыбайтесь,
А вот веру постарайтесь
В сердце бережно хранить,
О добре Христа молить.
К свету вы душой стремитесь,
Рады будьте, не гордитесь,
Умным словом насладитесь!

****
Поздравляю с Рождеством Христовым

и от всей желаю искренне любить всем сердцем

и надеяться на лучшее душой,

собирать всех близких за большим столом и радовать любимых приятными сюрпризами,

верить в свою удачу и беречь счастье, красиво мечтать и греть сердце надеждой.


Автор: Роман
Сегодня, 18:17
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