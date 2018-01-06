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Общество

Рождество Христово 2018: традиции и поздравления
Празднование Рождества Христова является одним из праздников, который православные 7 января чтут и верят в него с большой силой. Если рассматривать традиции данного праздника, то тут можно будет отметить, одно. Празднование начинается с того что в узком семейном кругу 6 января накрывается праздничный стол.
Рождество Христово 2018: традиции и поздравления

Все это происходит вечером. В качестве основных на данном столе блюд можно будет видеть 12 постных яств, которые идут согласно постному календарю. В дальнейшем в ночь на 7 января проходит церковная служба, в котором, религиозные служащие, чаще всего священники говорят о том, что Христос родился. Это благая весть расходиться по всем домам и обычно начинаются в это время народные гуляния. Если вы хотите проявить креативность и поздравить близких людей с этим светлым праздником, то можно будет постараться воспользоваться данной возможностью. Можно будет проявить оригинальность и отправить поздравительное сообщение или стих. Пусть все, что было плохое у вас в прошлом году быстро ушло, а взамен бы пришло светлое. Сделайте добрую вещь поздравьте близких людей с праздником.

Поздравления с Рождеством жене

Средь повседневной суеты
День Рождества чудесный!
Пусть снова праздника черты
На сердце станут песней!

Звучит мелодия любви
Бескрайней, бесконечной,
Её услышь душою ты,
Чтоб сохранить навечно!

Колядки на Рождество. Всё, что известно.

Стучится в окна Рождество,
Чтобы душе и сердцу пелось,
Тебе желаю я всего,
Что самому тебе хотелось.

Хочу здоровья пожелать,
И быть в душе порой беспечным,
И никогда не унывать,
Пусть счастье будет бесконечным!

***

Стал мир добрей и правильней когда
Над ним зажглась спасителя звезда.
С тех самых пор нам свет звезды святой
Несет с небес надежду и покой,
И радует детей подарками и снами,
И самым настоящим волшебством!
Мы не одни — любовь и вера с нами!
Удачи, радости, везенья, с Рождеством!
Автор: Роман
Сегодня, 18:22
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