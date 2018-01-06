Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
Общество

Поздравления с рождеством в стихах
Ежегодно шестого января весь православный мир отмечает Канун Рождества- Сочельник, а седьмого января- великий светлый праздник Рождества Христова- один из двунадесятых церковных праздников. Это время все стараются провести с родными, близкими и любимыми.

Как же поздравить их, когда они не рядом с Вами, а далеко? Если нет возможности сказать добрые слова им лично, то отправка красивого, необычного рождественского поздравления в стихотворной форме станет отличным проявлением Вашего внимания и заботы.
Поздравления с рождеством в стихах

Согласитесь, всегда очень приятно получить необыкновенно волшебное стихотворное поздравление, которое поднимет настроение и создаст радостную атмосферу святого праздника. С помощью современных возможностей мобильной связи и интернета легко поздравить родных и знакомых, даже если они находятся в самых дальних уголках планеты. Вы сможете выбрать наиболее подходящее стихотворение из широкой подборки поздравлений с Рождеством и приложить к нему одну из замечательных и сказочных рождественских открыток.



Волшебством окутана снова земля,
С Рождеством поздравляю сегодня тебя!
И в жизни желаю встретить лишь красоту,
Счастье, радость, успех и людей доброту!

А мечты, что таишь от друзей и родных,
Исполняются пусть в этот праздничный миг,
Ведь важнее на свете нет торжества!
Пусть тебя охраняет звезда Рождества!

***

С Новым годом и Рождеством,
Всех поздравляю с торжеством!
Желаю здоровья, радости, потехи,
Снежных забав, зимней утехи.

***
В этот праздник необычный
Счастья в жизни желать личной —
Это будет слишком мало.
Я хочу, чтобы настала
В жизни новая эпоха,
Было, как в году далеком,
Когда в мир пришел Христос
И грехи наши унес,
Светлых вам перерождений
И хороших изменений!
Автор: Роман
Сегодня, 18:27
Читайте также
Загрузка...
СМИ: Ксения Собчак считает РФ страной
Малоимущим семьям РФ в 2018 году станет доступна
SMS-поздравления с Рождеством Христовым
Добрые поздравления с Рождеством Христовым 2018 в
Поздравления с рождеством в стихах
Рождество Христово 2018: традиции и поздравления
Поздравления с Рождеством 2018 прикольные
В аэропорту Вашингтона отказались обслуживать
ЕС стал основным инвестором в предприятия
В Госдуме РФ сэкономили на депутатах около 40 млн
Порошенко надеется, что в этом году на Украину
В Карелии размыло участок дороги на Вяртсиля,
Добавление комментария
Последние новости
06.01, 22:01 Новый Audi S5 Sportback 2018 года получит мощный
06.01, 21:39 Эксперты «АВТОСТАТ» назвали модели-лидеры в российских
06.01, 21:20 Вдова Дмитрия Хворостовского в канун Рождества
06.01, 21:20 NASA: Ровер Curiosity обнаружил на Марсе таинственные
06.01, 21:01 Регина Тодоренко поделилась снимками с новогоднего отдыха
06.01, 20:46 BMW в 2018 году выпустит новый электромобиль BMW i3s
06.01, 20:31 У британской травести-дивы в прямом эфире порвалось и
06.01, 20:17 На Рождество в Волгограде пройдут гонки на внедорожниках
06.01, 20:15 В Екатеринбурге из-под крана полилась черная вода с
06.01, 19:57 В Москве двое мужчин изнасиловали в сауне девушку
06.01, 19:47 В Санкт-Петербурге возле церкви изнасиловали пьяную
06.01, 19:45 Под Санкт-Петербургом в лесу нашли сгнивший труп мужчины
06.01, 19:31 В Москве фанаты "Спартака" избили журналистов в баре
06.01, 19:30 Ученые исследовали особенности необычной эволюции генов
06.01, 19:15 В Сети появились чертежи сгибающегося дисплея для новых
06.01, 19:07 Лучшим фильмом 2017 года по версии The playlist стала
06.01, 19:05 В Армавире произошел взрыв в доме из-за самогонного
06.01, 19:01 СМИ: Ксения Собчак считает РФ страной обездоленных и
06.01, 18:58 В Сергиевом Посаде провалился двор из-за обрушения
06.01, 18:55 Сергей Дружко назвал правило хайпа: "Делай то, что