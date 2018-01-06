Поздравления с рождеством в стихах
Ежегодно шестого января весь православный мир отмечает Канун Рождества- Сочельник, а седьмого января- великий светлый праздник Рождества Христова- один из двунадесятых церковных праздников. Это время все стараются провести с родными, близкими и любимыми.
Как же поздравить их, когда они не рядом с Вами, а далеко? Если нет возможности сказать добрые слова им лично, то отправка красивого, необычного рождественского поздравления в стихотворной форме станет отличным проявлением Вашего внимания и заботы.
Согласитесь, всегда очень приятно получить необыкновенно волшебное стихотворное поздравление, которое поднимет настроение и создаст радостную атмосферу святого праздника. С помощью современных возможностей мобильной связи и интернета легко поздравить родных и знакомых, даже если они находятся в самых дальних уголках планеты. Вы сможете выбрать наиболее подходящее стихотворение из широкой подборки поздравлений с Рождеством и приложить к нему одну из замечательных и сказочных рождественских открыток.
Волшебством окутана снова земля,
С Рождеством поздравляю сегодня тебя!
И в жизни желаю встретить лишь красоту,
Счастье, радость, успех и людей доброту!
А мечты, что таишь от друзей и родных,
Исполняются пусть в этот праздничный миг,
Ведь важнее на свете нет торжества!
Пусть тебя охраняет звезда Рождества!
***
С Новым годом и Рождеством,
Всех поздравляю с торжеством!
Желаю здоровья, радости, потехи,
Снежных забав, зимней утехи.
***
В этот праздник необычный
Счастья в жизни желать личной —
Это будет слишком мало.
Я хочу, чтобы настала
В жизни новая эпоха,
Было, как в году далеком,
Когда в мир пришел Христос
И грехи наши унес,
Светлых вам перерождений
И хороших изменений!
Как же поздравить их, когда они не рядом с Вами, а далеко? Если нет возможности сказать добрые слова им лично, то отправка красивого, необычного рождественского поздравления в стихотворной форме станет отличным проявлением Вашего внимания и заботы.
Согласитесь, всегда очень приятно получить необыкновенно волшебное стихотворное поздравление, которое поднимет настроение и создаст радостную атмосферу святого праздника. С помощью современных возможностей мобильной связи и интернета легко поздравить родных и знакомых, даже если они находятся в самых дальних уголках планеты. Вы сможете выбрать наиболее подходящее стихотворение из широкой подборки поздравлений с Рождеством и приложить к нему одну из замечательных и сказочных рождественских открыток.
Волшебством окутана снова земля,
С Рождеством поздравляю сегодня тебя!
И в жизни желаю встретить лишь красоту,
Счастье, радость, успех и людей доброту!
А мечты, что таишь от друзей и родных,
Исполняются пусть в этот праздничный миг,
Ведь важнее на свете нет торжества!
Пусть тебя охраняет звезда Рождества!
***
С Новым годом и Рождеством,
Всех поздравляю с торжеством!
Желаю здоровья, радости, потехи,
Снежных забав, зимней утехи.
***
В этот праздник необычный
Счастья в жизни желать личной —
Это будет слишком мало.
Я хочу, чтобы настала
В жизни новая эпоха,
Было, как в году далеком,
Когда в мир пришел Христос
И грехи наши унес,
Светлых вам перерождений
И хороших изменений!
Автор: Роман