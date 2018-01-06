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Общество

Добрые поздравления с Рождеством Христовым 2018 в стихах
По русским православным традициям человека, который приходит в гости необходимо поздравить светлым поздравлением с рождественским праздником Рождество Христово.

Если тот человек, которого вы хотите поздравить находиться далеко от дома, то можно будет воспользоваться поздравлениями по СМС. Приятное стихотворение или поздравление всегда приятно для души.

Глубже в небе синева,
Ярче вспыхнула звезда...
Приходила Коляда
Накануне Рождества.
По сугробам снеговым
Шла, смеясь и веселясь,
И к знакомым и чужим
Под окошками стучась.
А за старой Колядой
Колядовщики пришли,
Встали шумною толпой,
Песню звонко повели:
"Уродилась Коляда
Накануне Рождества..."
Светит яркая звезда,
Глубже в небе синева...
Добрые поздравления с Рождеством Христовым 2018 в стихах

Поздравление подруги с рождеством в стихах

За окном мороз и вьюга,
Снегом замело твой дом...
(Имя), милая подруга,
Поздравляю с Рождеством!
В доме ёлочка сияет,
Вот и гости на крыльце...
Поздравление читаешь
Ты с улыбкой на лице.
С Рождеством я поздравляю,
Шлю тебе большой привет!
И от всей души желаю:
Радости, любви, побед!
Автор: Роман
Сегодня, 18:31
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