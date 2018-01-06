SMS-поздравления с Рождеством Христовым

Поэтому необходимо будет подобрать правильное поздравление во время, которого можно будет порадовать собственных близких родственников, оригинальностью как бы она не проявлялась. Рождество Христово отмечают с 6 по 7 января. Поэтому не забудьте поздравить всех с праздником.Сумерки... И как по мановению,Мир чудесным светом осиян!Это долгожданное мгновение –Самый главный праздник христиан,И, как прежде, в час урочный сноваВ небе загорается звезда…Поздравляю с Рождеством Христовым!Счастья Вам на долгие года!***C рождеством Христовым поздравляем!На Руси сей праздник почитаем.После многодневного постаЖдём, когда взойдёт звезда Христа.Наконец родился наш Спаситель,Многовековый Мудрец учитель!И в сочельник празднует народВ ожидании когда придётИисус Христос на землю нашу,Чтоб спасти людей и сделать краше,С истинного сбившихся путиПо дороге праведной вести.Был Христос однажды на Земле,Нам оставил память о себе.Если в вашем сердце он живёт,То хранит и счастье вам несёт.Вам желаем помнить а Рождество —Пусть двадцать столетий уж прошло,-Как Христос всем людям помогал,Блага, как мы вам сейчас, желал!***«Я желаю вам большого счастья»Не грустить и не печалиться,Не унывать и не скучать,Все хорошее ведь только начинается,С Рождества всё будет лишь на «пять»!Я желаю вам большого счастья,И на этот год и дальше — на года,Обойдут пусть дом ваш все ненастья,С Рождеством вас! Не болейте никогда!