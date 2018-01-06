SMS-поздравления с Рождеством Христовым
В этот светлый праздник для православных под названием Рождество Христово, необходимо будет проявлять искренность в поздравлениях.
Поэтому необходимо будет подобрать правильное поздравление во время, которого можно будет порадовать собственных близких родственников, оригинальностью как бы она не проявлялась. Рождество Христово отмечают с 6 по 7 января. Поэтому не забудьте поздравить всех с праздником.
SMS-поздравления с Рождеством Христовым
Сумерки... И как по мановению,
Мир чудесным светом осиян!
Это долгожданное мгновение –
Самый главный праздник христиан,
И, как прежде, в час урочный снова
В небе загорается звезда…
Поздравляю с Рождеством Христовым!
Счастья Вам на долгие года!
***
C рождеством Христовым поздравляем!
На Руси сей праздник почитаем.
После многодневного поста
Ждём, когда взойдёт звезда Христа.
Наконец родился наш Спаситель,
Многовековый Мудрец учитель!
И в сочельник празднует народ
В ожидании когда придёт
Иисус Христос на землю нашу,
Чтоб спасти людей и сделать краше,
С истинного сбившихся пути
По дороге праведной вести.
Был Христос однажды на Земле,
Нам оставил память о себе.
Если в вашем сердце он живёт,
То хранит и счастье вам несёт.
Вам желаем помнить а Рождество —
Пусть двадцать столетий уж прошло,-
Как Христос всем людям помогал,
Блага, как мы вам сейчас, желал!
***
«Я желаю вам большого счастья»
Не грустить и не печалиться,
Не унывать и не скучать,
Все хорошее ведь только начинается,
С Рождества всё будет лишь на «пять»!
Я желаю вам большого счастья,
И на этот год и дальше — на года,
Обойдут пусть дом ваш все ненастья,
С Рождеством вас! Не болейте никогда!
Поэтому необходимо будет подобрать правильное поздравление во время, которого можно будет порадовать собственных близких родственников, оригинальностью как бы она не проявлялась. Рождество Христово отмечают с 6 по 7 января. Поэтому не забудьте поздравить всех с праздником.
SMS-поздравления с Рождеством Христовым
Сумерки... И как по мановению,
Мир чудесным светом осиян!
Это долгожданное мгновение –
Самый главный праздник христиан,
И, как прежде, в час урочный снова
В небе загорается звезда…
Поздравляю с Рождеством Христовым!
Счастья Вам на долгие года!
***
C рождеством Христовым поздравляем!
На Руси сей праздник почитаем.
После многодневного поста
Ждём, когда взойдёт звезда Христа.
Наконец родился наш Спаситель,
Многовековый Мудрец учитель!
И в сочельник празднует народ
В ожидании когда придёт
Иисус Христос на землю нашу,
Чтоб спасти людей и сделать краше,
С истинного сбившихся пути
По дороге праведной вести.
Был Христос однажды на Земле,
Нам оставил память о себе.
Если в вашем сердце он живёт,
То хранит и счастье вам несёт.
Вам желаем помнить а Рождество —
Пусть двадцать столетий уж прошло,-
Как Христос всем людям помогал,
Блага, как мы вам сейчас, желал!
***
«Я желаю вам большого счастья»
Не грустить и не печалиться,
Не унывать и не скучать,
Все хорошее ведь только начинается,
С Рождества всё будет лишь на «пять»!
Я желаю вам большого счастья,
И на этот год и дальше — на года,
Обойдут пусть дом ваш все ненастья,
С Рождеством вас! Не болейте никогда!
Автор: Роман