Башаров принял решение оформить попечительство над двумя сирийскими детьми
Семилетняя Асму и пятилетний Ахмад, находящиеся в одном из палаточных лагерей для беженцев из Сирии, получат помощь от Марата Башарова. Актер оформит попечительство над детьми и будет ежемесячно помогать им материально.
У мальчика и девочки нет отцов, что по шариатским законам приравнивает их к сиротам. Материальная поддержка Марата Башарова пойдет на обеспечение необходимыми вещами и питанием детей и членов их семей, ведь у Асму и Ахмада есть еще братья и сестры. Вскоре с детьми встретятся члены российской делегации и подпишут все необходимые документы для оформления опеки.
Башарова впечатлили истории детей-беженцев, и он готов сделать все от него зависящее, чтобы помочь им. Актер заявил, что ему страшно от того, что сироты вынуждены жить в палатках, недоедать и порою спать на голой земле. Башаров мечтает, чтобы у бежавших от войны детей над головой было чистое мирное небо и уверенность в будущем, для этого он готов приложить все силы.
У мальчика и девочки нет отцов, что по шариатским законам приравнивает их к сиротам. Материальная поддержка Марата Башарова пойдет на обеспечение необходимыми вещами и питанием детей и членов их семей, ведь у Асму и Ахмада есть еще братья и сестры. Вскоре с детьми встретятся члены российской делегации и подпишут все необходимые документы для оформления опеки.
Башарова впечатлили истории детей-беженцев, и он готов сделать все от него зависящее, чтобы помочь им. Актер заявил, что ему страшно от того, что сироты вынуждены жить в палатках, недоедать и порою спать на голой земле. Башаров мечтает, чтобы у бежавших от войны детей над головой было чистое мирное небо и уверенность в будущем, для этого он готов приложить все силы.
Автор: Артемов Сергей