Более 40 рейсов отменили и задержали в московских аэропортах
В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили и задержали более 40 рейсов. Информация, в частности, поступила из Внуково, здесь временно задержан вылет пяти рейсов, один отменили, по аэропорту Жуковский данных об изменениях расписания нет.
Согласно прогноза Московского метеобюро, к вечеру 11 января в четверг в Москве следует ожидать до 2-3 см снега, это будет происходить при 1-3 градусов мороза. Отменены всего 15 рейсов и 28 задержаны. В Домодедово задерживается вылет шести бортов, ещё 15 отменено. Особо отмечено, что в Шереметьево временно отложены вылеты 18 рейсов. Причины, повлиявшие на изменение графика работы международных московских аэропортов, не указываются.
В центре погоды «Фобос» проинформировали, что снегопад в Москве начался утром в четверг, он предполагается с перерывами до утра пятницы. Сообщается, что более точная информация находится на сайте интернет-ресурса «Яндекс. Расписание», речь идёт о движении по аэропортам столичного авиаузла.
Согласно прогноза Московского метеобюро, к вечеру 11 января в четверг в Москве следует ожидать до 2-3 см снега, это будет происходить при 1-3 градусов мороза. Отменены всего 15 рейсов и 28 задержаны. В Домодедово задерживается вылет шести бортов, ещё 15 отменено. Особо отмечено, что в Шереметьево временно отложены вылеты 18 рейсов. Причины, повлиявшие на изменение графика работы международных московских аэропортов, не указываются.
В центре погоды «Фобос» проинформировали, что снегопад в Москве начался утром в четверг, он предполагается с перерывами до утра пятницы. Сообщается, что более точная информация находится на сайте интернет-ресурса «Яндекс. Расписание», речь идёт о движении по аэропортам столичного авиаузла.
Автор: Семен Зайцев