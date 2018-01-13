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Поздравления со Старым Новым годом 2018: короткие, в стихах, смешные, прикольные
Казалось бы, что такое Старый Новый Год на самом деле? Типичная дань традициям того, что когда-то 100 лет назад произошла перемена летоисчисления: с юлианского на григорианский.
Поздравления со Старым Новым годом 2018: короткие, в стихах, смешные, прикольные

Вот и все. В России и других странах с общей советской историей принято отмечать этот праздник. Несмотря ни на что о старом новом годе помнят. Действительно это очень большая традиция для некоторых людей отмечать новый год и старый новый год. Приверженцем старых обычаев интересно еще больше это празднование. В некоторых городах чтобы почтить старый новый год проводятся уличные гуляния конкурсы и вполне отмечают праздник, по-новогоднему. Стоит отметить то, что в любом случае, какой бы новый год вы не отмечали, у вас всегда будет возможность выразить собственные эмоции простым путем. Отправить смс поздравление в стихах или просто пожелать светлые пожелания можно очень просто в кругу семейном. В религиозном плане также можно поздравить с праздником. В православии время, когда отмечается новый год называется, Васильевым Днем. Считается, что в данный праздник все прощается и надо жить по-новому.

Поздравления со Старым Новым годом 2018


Старый Новый год стучится в дверь –
Праздник светлый наступил теперь.
Сказка новогодняя к нам вернулась вновь,
Принесет она вам счастье, радость и любовь.

Мир в семье вам пожелаем в Старый Новый год,
Чтоб и дома, и на работе не было хлопот.
Чтоб удача вам сулила жизни долгих лет,
Пусть в этом году вам крупно повезет.

**

Этот Старый Новый год
Охапку удачи тебе принесет!
Кило улыбок, центнер смеха,
Тонны счастья и успеха!
Автор: Роман
Вчера, 20:40
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