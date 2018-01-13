Поздравления со Старым Новым годом 2018: короткие, в стихах, смешные, прикольные

Поздравления со Старым Новым годом 2018

Вот и все. В России и других странах с общей советской историей принято отмечать этот праздник. Несмотря ни на что о старом новом годе помнят. Действительно это очень большая традиция для некоторых людей отмечать новый год и старый новый год. Приверженцем старых обычаев интересно еще больше это празднование. В некоторых городах чтобы почтить старый новый год проводятся уличные гуляния конкурсы и вполне отмечают праздник, по-новогоднему. Стоит отметить то, что в любом случае, какой бы новый год вы не отмечали, у вас всегда будет возможность выразить собственные эмоции простым путем. Отправить смс поздравление в стихах или просто пожелать светлые пожелания можно очень просто в кругу семейном. В религиозном плане также можно поздравить с праздником. В православии время, когда отмечается новый год называется, Васильевым Днем. Считается, что в данный праздник все прощается и надо жить по-новому.Старый Новый год стучится в дверь –Праздник светлый наступил теперь.Сказка новогодняя к нам вернулась вновь,Принесет она вам счастье, радость и любовь.Мир в семье вам пожелаем в Старый Новый год,Чтоб и дома, и на работе не было хлопот.Чтоб удача вам сулила жизни долгих лет,Пусть в этом году вам крупно повезет.**Этот Старый Новый годОхапку удачи тебе принесет!Кило улыбок, центнер смеха,Тонны счастья и успеха!