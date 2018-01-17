Выездной сервис «Эльдорадо» празднует свой юбилей
Сеть магазинов бытовой техники, электроники и товаров для дома «Эльдорадо», входящая в ПФГ «САФМАР» Михаила Гуцериева, празднует десятилетие сервисного подразделения, предоставляющего услуги по доставке, установке и обслуживанию бытовой техники и электроники. За 10 лет работы проекта совокупная выручка составила 6,3 млрд рублей, а число выполненных установок превысило 2 млн. Сейчас команда более чем из 500 специалистов обслуживает 311 магазинов в 105 городах на территории РФ.
Квалифицированные специалисты помогают клиентам с решением любых вопросов, связанных с приобретенной техникой, в том числе с доставкой выбранного товара, установкой, подключением и настройкой купленных бытовых приборов и электроники. На все работы предоставляется долгосрочная гарантия. Специалисты сервисной службы сети магазинов работают по специальной программе обслуживания - «Белые перчатки»: в фирменной форме ”Эльдорадо”, белых перчатках и сменной обуви, а после окончания работ наводят порядок и вывозят упаковку от техники.
По словам Дмитрия Суханова (директор по розничным продажам), главная задача сервисного подразделения компании «Эльдорадо» – предоставить покупателю «готовое решение» на условиях от которых он не сможет отказаться. Внимание специалистов компании в первую очередь направленно на оперативность в оказании всех услуг и их высокому качеству. Для этого в «Эльдорадо» были разработаны специализированные тренинги, и все сотрудники с определенной периодичностью их проходят, тем самым улучшаю свои навыки в работе.
Квалифицированные специалисты помогают клиентам с решением любых вопросов, связанных с приобретенной техникой, в том числе с доставкой выбранного товара, установкой, подключением и настройкой купленных бытовых приборов и электроники. На все работы предоставляется долгосрочная гарантия. Специалисты сервисной службы сети магазинов работают по специальной программе обслуживания - «Белые перчатки»: в фирменной форме ”Эльдорадо”, белых перчатках и сменной обуви, а после окончания работ наводят порядок и вывозят упаковку от техники.
По словам Дмитрия Суханова (директор по розничным продажам), главная задача сервисного подразделения компании «Эльдорадо» – предоставить покупателю «готовое решение» на условиях от которых он не сможет отказаться. Внимание специалистов компании в первую очередь направленно на оперативность в оказании всех услуг и их высокому качеству. Для этого в «Эльдорадо» были разработаны специализированные тренинги, и все сотрудники с определенной периодичностью их проходят, тем самым улучшаю свои навыки в работе.
Автор: Роман