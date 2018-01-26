Fallout 4 станет бесплатной на эти выходные
Корпорация Bethesda объявила о том, что в эти выходные она сделает игру Fallout 4 абсолютно бесплатной. Так, вплоть до 28 января она будет доступна на платформах Xbox One.
Пользователи PC тоже смогут получить подарочную игру, но это обещается несколько позже. Так, обладатели компьютеров смогут погрузиться в постапокалиптическую атмосферу Америки с 1 по 4 февраля. Но не повезло пользователям PS4 - на эту платформу разработчики игры внимания не обратили.
На момент начала проведения акции корпорации Bethesda решила устроить распродажу для тех людей, которые до сих пор не смогли приобрести себе Fallout 4. На классическое издание игры будет действовать скидка 33%, а на различные дополнения - 40%.
Пользователи PC тоже смогут получить подарочную игру, но это обещается несколько позже. Так, обладатели компьютеров смогут погрузиться в постапокалиптическую атмосферу Америки с 1 по 4 февраля. Но не повезло пользователям PS4 - на эту платформу разработчики игры внимания не обратили.
На момент начала проведения акции корпорации Bethesda решила устроить распродажу для тех людей, которые до сих пор не смогли приобрести себе Fallout 4. На классическое издание игры будет действовать скидка 33%, а на различные дополнения - 40%.
Автор: Артемова Светлана