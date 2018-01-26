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Общество

Ирина Шейк порадовала фанатов откровенным снимков
Ирины Шейк решила порадовать своих поклонников новой публикацией с эротическим контекстом, который очень порадовал мужскую половину аудитории модели. Чёрный комбинезон с полупрозрачным кружевным верхом, в котором предстала знаменитость, подчеркнул её сексуальность.


Ирина Шейк порадовала фанатов откровенным снимков


Подписчики модели акцентировали внимание на том, что это как раз тот случай, когда именно наряд выглядел настолько откровенно, что показывал больше, чем его отсутствие. Фанаты по достоинству оценили Ирину Шейк за выбор столь эротического образа, что поставило её в пример многим знаменитостям, которые желают привлечь внимание аудитории именно сексуальностью фигуры.

Фотография буквально через полчаса набрала более 100 тысяч отметок "мне нравится". Стоит акцентировать внимание на том, что Ирина Шейк часто удивляет фанатов своими новыми публикациями, и её образы признаются чуть ли не сексуальнейшими среди всех, наблюдаемых на просторах Instagram.

Автор: Артемова Светлана
Сегодня, 19:29
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