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Общество

Компания "Фокс-Экспресс" поддержала акцию волонтеров DaDobro
Ежегодно 20 февраля во всем мире отмечается День социальной справедливости. Волонтеры DaDobro.com решили в этой связи сказать Da! Помощи и проводят глобальную акцию по сбору вещей для нуждающихся. Пункты приёма открыты уже в 11 городах России

В 11 городах России уже работают пункты сбора теплой одежды, обуви и других нужных вещей, а также продуктов длительного хранения. Собранные вещи будут рассортированы и переданы в подшефные организации, малоимущим и многодетным семьям. Также 20 февраля в крупных городах будут развернуты точки выдачи вещей бездомным – в этом волонтёрам DaDobroпомогают специализированные благотворительные фонды.
Компания "Фокс-Экспресс" поддержала акцию волонтеров DaDobro

Большинство пунктов приёма вещей открыто на базе Сервисно-визовых центров (СВЦ) компании VFSGlobal – участника движения DaDobro.com. Эти офисы расположены в центральных районах городов, в хорошей транспортной доступности, что делает участие в акции максимально удобным не только для сотрудников и клиентов СВЦ, но и для многих других горожан.

Ещё несколько корпоративных партнёров движения присоединились к акции, объявив сбор вещей в своих коллективах. Среди них – такие крупные компании как «Ростелеком» и МТС, BSIGlobalGroup, полиграфический холдинг «Дубль В», а также крупнейшая сеть турагентств «Горячие туры».

Волонтёрское движение призывает всех неравнодушных людей присоединиться к акции помощи нуждающимся. Сделать это можно как трудовым коллективом, последовав примеру компаний-участников движения, так и в частном порядке, обратившись по одному из адресов, приведённых ниже.

Обращаем ваше внимание: в связи с тем, что офисы работают по разным графикам, и открыты только в рабочие часы, необходимо предварительно согласовать время своего визита с куратором акции в вашем городе!

Подробная информация об акции, о том, какие вещи можно и нужно приносить в пункты сбора, а какие нежелательно, – на специальной интернет-странице акции «Da! Помощи»

Общедоступные пункты приёма вещей открыты в следующих городах:

Москва
Сервисно-визовый центр по адресу: ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5.

Куратор акции: Богданова Оксана, тел. + 7 (967) 0243223

Санкт-Петербург
Сервисно-визовый центр по адресу: Чкаловский пр. д.7.

Куратор акции: Коваленко Наталья, тел. +7 (921) 1861998

Куратор акции: Суханова Анна, тел. +7 (904) 5530354 (с 18 до 22 часов)

Вологда
Сервисно-визовый центр по адресу: ул. Пречистенская наб., 34A, оф. 3.

Куратор акции: Потапова Наталья, тел. +7 (965) 7851075

Воронеж
Сервисно-визовый центр по адресу: ул. Ворошилова, 16.

Куратор акции: Щекина Елена, тел. +7 (961) 0296797

Екатеринбург
Сервисно-визовый центр, по адресу: ул. Куйбышева, д. 44. БЦ «Панорама», 2 этаж (вход с ул. Белинского).

Куратор акции: Захарова Надежда, тел. +7 (982) 6911601

Калининград
Офис Фонда «Крылья Помощи» по адресу: ул. Московский проспект, 183 (вход с левой стороны здания на ступеньках). Режим работы офиса – вторник и суббота с 10:00 до 13:00.

Куратор акции: Григорюк Татьяна, тел. +7 (952) 1119361

Мурманск
Сервисно-визовый центр по адресу: ул. Карла Либкнехта, 13, 2 этаж.

Куратор акции: Манин Дмитрий, тел. +7 (911) 3333066

Нижний Новгород
Сервисно-визовый центр, по адресу: ул. Щербакова, д. 15.

Куратор акции: Маслова Мария, тел.+7 (920) 0222351

Новороссийск
Центр гуманитарной помощи Службы Милосердия «Благостыня», по адресу: ул. Сибирская, д. 26.

Куратор акции: Печелиева Ольга, тел.+7 (909) 4667271

Новосибирск
Сервисно-визовый центр, по адресу: ул. Сибирская, д. 57, служебный вход рядом с 7-м подъездом (вход со двора).

Куратор акции: Аржанникова Ольга, тел. +7 (913) 2050391

Саратов
Сервисно-визовый центр, по адресу: ул. Астраханская, 38/114 литер А.

Куратор акции: Агибова Яна, тел. +7 (987) 3073811

20 февраля 2018 года – в Международный день социальной справедливости – мы подарим тепло и заботу людям, которые находятся в трудном, отчаянном положении. Помочь им – в наших силах. Присоединяйтесь!

Автор: Роман
Вчера, 12:05
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