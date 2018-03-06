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Общество

"Краса России" из Нижнего Новгорода будет бороться за корону "Мисс Земля"
Дарья Картышова, которая получила титул «Краса России», будет бороться за почетное звание «Мисс Земля-2018». Финал конкурса состоится осенью текущего года на Филиппинах.

"Краса России" из Нижнего Новгорода будет бороться за корону "Мисс Земля"


Картышова в 2017 году получила титул «Мисс Нижний Новгород». По словам модели, для участия и победы ей пришлось всего за месяц сбросить примерно 12 килограммов. Девушка отметила, что она горда представлять Россию на международном конкурсе. Также она надеется получить основной денежный приз, который потратит на открытие собственной школы танца в Нижнем Новгороде.

Перед поездкой на Филиппины Картышова собирается активно заняться английским языком и продолжить посещать спортивный зал для приведения себя в форму. Девушка надеется, что на международном конкурсе она сможет покорить всех судий своей индивидуальностью и искренностью.

Премия «Мисс Земля» вручается с 2001 года и продвигает идею защиты окружающей среды. Конкурс является одним из наиболее крупных наравне с «Мисс Интернешнл», «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». В настоящее время владелицей короны является Карен Ибаско из Филиппин.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 12:21
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