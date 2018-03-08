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Поздравление женщин с 8 марта в стихах
8 Марта – женский день. Каждый из мужчин ищет оригинальное, душевное и откровенное поздравления для своей женщины, девушки, мамы, дочки. Именно для этого мы создали подборку поздравлений «с 8 марта поздравления для женщин».

Здесь предложены оригинальные, индивидуальные, фантастические поздравления, что были отобраны очень тщательно нашими специалистами. Из 20 поздравлений, предложенных нами, вы сможете подобрать именно то, что нужно вам. Ничто не заменит слов, сказанных любимым человеком в праздничный день. Сделайте правильный выбор, и удивите ваших дам.
Поздравление женщин с 8 марта в стихах

Прикольные поздравления с 8 марта в стихах смешно для любимых подружек, мамам и бабушкам, сестрам и коллегам по работе


Желаю крепкого здоровья,
Чтоб не висела тряпкой грудь,
Чтоб куннилингус раз в неделю
Тебе бы делал кто-нибудь.
И рано утром на рассвете,
Когда проснуться нету сил,
Чтоб не будильник, будь он проклят,
А дикий с..с тебя будил!

*****

Вот оно, 8 Марта,
Праздник женщин всех пришел:
Вместо кофе — стирка, жарка,
Вместо чая — валидол.

Вместо шубки — вновь открытка,
Не колье — сковорода!
Наши тщетные попытки
Угодить вам никогда

Уж себя не оправдают.
Женщины, простите нас!
Вновь с душою поздравляем
С женским праздником мы вас!

Прикольно поздравить с 8 марта
В этот день 8 Марта
Пожелаю тебе карту!
Только карту не простую,
А кредитку золотую!
Приложеньем к ней мужчину
На красивейшей машине.
Если этот идиот
Тебя замуж позовет —
Не трать женские года,
Отвечай скорее «да»!
Вот такое пожеланье
(И спасибо за вниманье).

***

Прикольное поздравление с женским днем
Вот оно, восьмое марта,
Праздник женщин всех пришел:
Вместо кофе — стирка, жарка,
Вместо чая — валидол.
Вместо шубки — вновь открытка,
Не колье, сковорода!
Наши тщетные попытки
Угодить вам никогда
Уж себя не оправдают.
Женщины, простите нас!
Вновь с душою поздравляем
С женским праздником мы вас!

Автор: Роман
Сегодня, 05:48
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