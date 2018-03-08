СМС поздравления с 8 марта короткие
В 1977 году, ООН официально утвердил Международный Женский день, но история праздника началась гораздо раньше. 8 Марта 1901 года Американские домохозяйки нарушили тишину улиц Чикаго грохотом пустых кастрюль и вёдер, пытаясь таким необычным способом добиться законного равноправия с мужчинами.
Клара Цетки - не мало известная коммунистка и реформатор в 1910 году выступила с предложением учредить День солидарности женщин всего мира. Главной идеей праздника было отстаивание прав трудящихся женщин. Начиная с 1914 года, женщины сразу нескольких стран объединились в борьбе за свои права в один день - 8 марта.
На сегодняшний день 8 марта стал цветочным, ярким и особенным днём почитания наших прекрасных и любимых женщин. А ту первоначальную политическую окраску давно утратил. Такая вся история 8 Марта!
С женским днем! С началом новой жизни! Пусть весна прогонит проблемы, а солнышко поднимет настроение, наполнив окружающий мир нежностью и красотой!
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Пусть звучит повсюду шумное веселье,
С днем 8 марта, с праздником весенним!
Жить и наслаждаться, быть прекрасней розы,
Чтоб о Вас писали и стихи, и прозу!
Поздравления с 8 марта короткие красивые смс
Весны Вам голубой и нежной, счастливых дней и радостной мечты!
Пусть март подарит, хоть и снежный, свои улыбки и цветы!
***
Есть много праздников в стране, но женский день отдан Весне, ведь только женщинам подвластно создать весенний праздник — лаской.
***
Весна приносит обновленье, улыбки, счастье и цветы.
И я хочу, чтоб в день весны рожденья, твои исполнились мечты!
Клара Цетки - не мало известная коммунистка и реформатор в 1910 году выступила с предложением учредить День солидарности женщин всего мира. Главной идеей праздника было отстаивание прав трудящихся женщин. Начиная с 1914 года, женщины сразу нескольких стран объединились в борьбе за свои права в один день - 8 марта.
На сегодняшний день 8 марта стал цветочным, ярким и особенным днём почитания наших прекрасных и любимых женщин. А ту первоначальную политическую окраску давно утратил. Такая вся история 8 Марта!
Красивые короткие смс поздравления с 8 Марта
С женским днем! С началом новой жизни! Пусть весна прогонит проблемы, а солнышко поднимет настроение, наполнив окружающий мир нежностью и красотой!
***
Пусть звучит повсюду шумное веселье,
С днем 8 марта, с праздником весенним!
Жить и наслаждаться, быть прекрасней розы,
Чтоб о Вас писали и стихи, и прозу!
Поздравления с 8 марта короткие красивые смс
Весны Вам голубой и нежной, счастливых дней и радостной мечты!
Пусть март подарит, хоть и снежный, свои улыбки и цветы!
***
Есть много праздников в стране, но женский день отдан Весне, ведь только женщинам подвластно создать весенний праздник — лаской.
***
Весна приносит обновленье, улыбки, счастье и цветы.
И я хочу, чтоб в день весны рожденья, твои исполнились мечты!
Автор: Роман