Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
Общество

Поздравления с 8 марта для женщин 2018: проза, красивые стихи, смс
Несмотря на официальное утверждение Международного Женского дня ООН в 1977 году, впервые история празднования была основана в далеком 1901 году, когда чикагскими улицами был слышен громкий грохот пустых кастрюль и ведер, который устроили американские домохозяйки. Именно тогда впервые и в такой способ эти женщины требовали равноправия между мужчинами и женщинами.

Спустя каких то 9 лет Клара Цеткин, известная своими коммунистическими и реформаторскими качествами, предлагает узаконить День солидарности женщин всего мира. Движущая идея этого праздника заключалась в отстаивании прав трудящихся женского пола. Сначала праздник отмечался в разные дня марта, и только начиная с 1914 года Международный Женский день начали праздновать 8 марта. Сейчас из полной уверенностью можно заверить, что любые политические мотивы празднования исчезли, ведь 8 марта превратилось на день почитания милых дам.
Поздравления с 8 марта для женщин 2018: проза, красивые стихи, смс

Красивые и короткие поздравления с 8 Марта в стихах и прозе — Пожелания женщинам-коллегам, подругам своими словами, в СМС и картинках


С днем 8 марта женщин всех —
Трепетных и ласковых созданий!
Жизни вам желаем без помех,
Теплых слов, в любви большой признаний.

Вам в избу пылающую чтоб
Не пришлось входить, тушить пожары…
На скаку коня не стукнуть в лоб –
На себя мы примем все удары.

Что же ваш с ухмылочкою взгляд –
Мужикам не верите, похоже?!
Избы-то по-прежнему горят,
Кони до сих пор все скачут тоже…

Короткие красивые поздравления с Днем 8 Марта в рифмах – Поздравительные открытки со стихами
Полоса удачи сладкой
В этом марте пусть начнется,
И посадочной площадкой
Жизнь для счастья обернется,

И под куполом везенья
Заиграет жизнь иначе:
Заискрится настроенье,
Зажурчит река удачи!
***
8 Марта поздравления
Вам шлю, любимые мои,
Желаю, чтоб вам пели птицы,
Цветы весенние цвели.

Желаю смеха, поцелуев,
Желаю добрых, нежных слов,
Желаю, чтоб 8 Марта
Дарило щедро вам любовь.

Варианты коротких поздравлений с Женским днем 8 марта в красивых рифмах и открытках

Ты же самая лучшая в мире,
И ты будешь всегда мне нужна.
Я тебя от души поздравляю
С 8 Марта, родная моя.

Ты меня так всегда понимаешь
И заботу мне даришь свою.
Моя милая, добрая мама,
Всей душой тебя очень люблю!

И тебе я желаю сегодня,
Чтоб твои оживали мечты,
Чтоб ты просто сияла от счастья,
Чтоб хорошими были все дни!

Примеры прикольных поздравительных стихов женщинам коллегам на 8 Марта
Я поздравляю дам прекрасных
С весенним солнцем, пеньем птиц
И с синевой высокой, ясной.
Пусть украшением Ваших лиц
Послужит нежная улыбка,
Сиянье ласковое глаз.
Пустяк мой дар - всего открытка.
Но, знак, что думаю о Вас!

***

Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко Вам улыбается,
А мужчины Вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!


Автор: Роман
Сегодня, 08:59
Читайте также
Руководитель «Нефтегаза» обвинил украинцев в
Синоптики рассказали, какая погода ждет Москву
Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили
В Черное море вошел десантный корабль США
Поздравления с 8 марта для женщин 2018: проза,
СМС поздравления с 8 марта короткие
Поздравление женщин с 8 марта в стихах
Сегодня в России отмечается Международный женский
Анастасия Волочкова оказалась владелицей дома и
В Украине развернули арест активов “Газпрома”
Ксению Собчак внесли в базу сайта «Миротворец»
До конца марта Мантуров ожидает принятия
Добавление комментария
Последние новости
08.03, 12:30 Ученые назвали секретные фразы, способные довести
08.03, 12:26 В Пулково сообщили, что самолет до Сыктывкара заминирован
08.03, 12:22 В Приморье пьяный мужчина изнасиловал пасынка на глазах
08.03, 12:15 Из шахты в Воркуте эвакуируют около 120 горняков из-за
08.03, 12:10 В Австралии на берег выбросило 150-килограммовую
08.03, 12:08 Пользователи криптобиржи Binance заподозрили хакерский
08.03, 12:08 iPhone 6 в России подешевел до 23 тысяч рублей
08.03, 12:04 Горящая под Новосибирском фура собрала огромную пробку в
08.03, 12:03 «Она не боится»: Ольга Бузова поставила новый мировой
08.03, 12:01 Очередная машина взорвалась на АЗС в Ставропольском крае
08.03, 11:53 Руководитель «Нефтегаза» обвинил украинцев в чрезмерном
08.03, 11:51 Синоптики рассказали, какая погода ждет Москву ближайшее
08.03, 11:48 Близкий друг Эммануила Виторгана рассказал о
08.03, 11:46 В Смоленской области рухнула крыша студенческого
08.03, 11:40 Тарзан подбодрил мужчин 8 марта снимком с полуголой
08.03, 11:31 Анастасия Волочкова показала поклонникам нового водителя
08.03, 11:19 Уфологи уверены, что собаки могут чувствовать
08.03, 11:17 Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили женщин с
08.03, 11:05 С 8 марта: Анастасия Самбурская поздравила подписчиц
08.03, 11:02 Стала известна дата выхода iPad Pro от Apple