Поздравления с 8 марта для женщин 2018: проза, красивые стихи, смс
Несмотря на официальное утверждение Международного Женского дня ООН в 1977 году, впервые история празднования была основана в далеком 1901 году, когда чикагскими улицами был слышен громкий грохот пустых кастрюль и ведер, который устроили американские домохозяйки. Именно тогда впервые и в такой способ эти женщины требовали равноправия между мужчинами и женщинами.
Спустя каких то 9 лет Клара Цеткин, известная своими коммунистическими и реформаторскими качествами, предлагает узаконить День солидарности женщин всего мира. Движущая идея этого праздника заключалась в отстаивании прав трудящихся женского пола. Сначала праздник отмечался в разные дня марта, и только начиная с 1914 года Международный Женский день начали праздновать 8 марта. Сейчас из полной уверенностью можно заверить, что любые политические мотивы празднования исчезли, ведь 8 марта превратилось на день почитания милых дам.
С днем 8 марта женщин всех —
Трепетных и ласковых созданий!
Жизни вам желаем без помех,
Теплых слов, в любви большой признаний.
Вам в избу пылающую чтоб
Не пришлось входить, тушить пожары…
На скаку коня не стукнуть в лоб –
На себя мы примем все удары.
Что же ваш с ухмылочкою взгляд –
Мужикам не верите, похоже?!
Избы-то по-прежнему горят,
Кони до сих пор все скачут тоже…
Короткие красивые поздравления с Днем 8 Марта в рифмах – Поздравительные открытки со стихами
Полоса удачи сладкой
В этом марте пусть начнется,
И посадочной площадкой
Жизнь для счастья обернется,
И под куполом везенья
Заиграет жизнь иначе:
Заискрится настроенье,
Зажурчит река удачи!
***
8 Марта поздравления
Вам шлю, любимые мои,
Желаю, чтоб вам пели птицы,
Цветы весенние цвели.
Желаю смеха, поцелуев,
Желаю добрых, нежных слов,
Желаю, чтоб 8 Марта
Дарило щедро вам любовь.
Варианты коротких поздравлений с Женским днем 8 марта в красивых рифмах и открытках
Ты же самая лучшая в мире,
И ты будешь всегда мне нужна.
Я тебя от души поздравляю
С 8 Марта, родная моя.
Ты меня так всегда понимаешь
И заботу мне даришь свою.
Моя милая, добрая мама,
Всей душой тебя очень люблю!
И тебе я желаю сегодня,
Чтоб твои оживали мечты,
Чтоб ты просто сияла от счастья,
Чтоб хорошими были все дни!
Примеры прикольных поздравительных стихов женщинам коллегам на 8 Марта
Я поздравляю дам прекрасных
С весенним солнцем, пеньем птиц
И с синевой высокой, ясной.
Пусть украшением Ваших лиц
Послужит нежная улыбка,
Сиянье ласковое глаз.
Пустяк мой дар - всего открытка.
Но, знак, что думаю о Вас!
***
Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко Вам улыбается,
А мужчины Вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!
Спустя каких то 9 лет Клара Цеткин, известная своими коммунистическими и реформаторскими качествами, предлагает узаконить День солидарности женщин всего мира. Движущая идея этого праздника заключалась в отстаивании прав трудящихся женского пола. Сначала праздник отмечался в разные дня марта, и только начиная с 1914 года Международный Женский день начали праздновать 8 марта. Сейчас из полной уверенностью можно заверить, что любые политические мотивы празднования исчезли, ведь 8 марта превратилось на день почитания милых дам.
Красивые и короткие поздравления с 8 Марта в стихах и прозе — Пожелания женщинам-коллегам, подругам своими словами, в СМС и картинках
С днем 8 марта женщин всех —
Трепетных и ласковых созданий!
Жизни вам желаем без помех,
Теплых слов, в любви большой признаний.
Вам в избу пылающую чтоб
Не пришлось входить, тушить пожары…
На скаку коня не стукнуть в лоб –
На себя мы примем все удары.
Что же ваш с ухмылочкою взгляд –
Мужикам не верите, похоже?!
Избы-то по-прежнему горят,
Кони до сих пор все скачут тоже…
Короткие красивые поздравления с Днем 8 Марта в рифмах – Поздравительные открытки со стихами
Полоса удачи сладкой
В этом марте пусть начнется,
И посадочной площадкой
Жизнь для счастья обернется,
И под куполом везенья
Заиграет жизнь иначе:
Заискрится настроенье,
Зажурчит река удачи!
***
8 Марта поздравления
Вам шлю, любимые мои,
Желаю, чтоб вам пели птицы,
Цветы весенние цвели.
Желаю смеха, поцелуев,
Желаю добрых, нежных слов,
Желаю, чтоб 8 Марта
Дарило щедро вам любовь.
Варианты коротких поздравлений с Женским днем 8 марта в красивых рифмах и открытках
Ты же самая лучшая в мире,
И ты будешь всегда мне нужна.
Я тебя от души поздравляю
С 8 Марта, родная моя.
Ты меня так всегда понимаешь
И заботу мне даришь свою.
Моя милая, добрая мама,
Всей душой тебя очень люблю!
И тебе я желаю сегодня,
Чтоб твои оживали мечты,
Чтоб ты просто сияла от счастья,
Чтоб хорошими были все дни!
Примеры прикольных поздравительных стихов женщинам коллегам на 8 Марта
Я поздравляю дам прекрасных
С весенним солнцем, пеньем птиц
И с синевой высокой, ясной.
Пусть украшением Ваших лиц
Послужит нежная улыбка,
Сиянье ласковое глаз.
Пустяк мой дар - всего открытка.
Но, знак, что думаю о Вас!
***
Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко Вам улыбается,
А мужчины Вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!
Автор: Роман