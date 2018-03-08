Поздравления с 8 марта для женщин 2018: проза, красивые стихи, смс

Красивые и короткие поздравления с 8 Марта в стихах и прозе — Пожелания женщинам-коллегам, подругам своими словами, в СМС и картинках

Спустя каких то 9 лет Клара Цеткин, известная своими коммунистическими и реформаторскими качествами, предлагает узаконить День солидарности женщин всего мира. Движущая идея этого праздника заключалась в отстаивании прав трудящихся женского пола. Сначала праздник отмечался в разные дня марта, и только начиная с 1914 года Международный Женский день начали праздновать 8 марта. Сейчас из полной уверенностью можно заверить, что любые политические мотивы празднования исчезли, ведь 8 марта превратилось на день почитания милых дам.С днем 8 марта женщин всех —Трепетных и ласковых созданий!Жизни вам желаем без помех,Теплых слов, в любви большой признаний.Вам в избу пылающую чтобНе пришлось входить, тушить пожары…На скаку коня не стукнуть в лоб –На себя мы примем все удары.Что же ваш с ухмылочкою взгляд –Мужикам не верите, похоже?!Избы-то по-прежнему горят,Кони до сих пор все скачут тоже…Полоса удачи сладкойВ этом марте пусть начнется,И посадочной площадкойЖизнь для счастья обернется,И под куполом везеньяЗаиграет жизнь иначе:Заискрится настроенье,Зажурчит река удачи!***8 Марта поздравленияВам шлю, любимые мои,Желаю, чтоб вам пели птицы,Цветы весенние цвели.Желаю смеха, поцелуев,Желаю добрых, нежных слов,Желаю, чтоб 8 МартаДарило щедро вам любовь.Ты же самая лучшая в мире,И ты будешь всегда мне нужна.Я тебя от души поздравляюС 8 Марта, родная моя.Ты меня так всегда понимаешьИ заботу мне даришь свою.Моя милая, добрая мама,Всей душой тебя очень люблю!И тебе я желаю сегодня,Чтоб твои оживали мечты,Чтоб ты просто сияла от счастья,Чтоб хорошими были все дни!Я поздравляю дам прекрасныхС весенним солнцем, пеньем птицИ с синевой высокой, ясной.Пусть украшением Ваших лицПослужит нежная улыбка,Сиянье ласковое глаз.Пустяк мой дар - всего открытка.Но, знак, что думаю о Вас!***Пусть всегда женский день не кончается,Пусть поют в Вашу честь ручейки,Пусть солнышко Вам улыбается,А мужчины Вам дарят цветы.С первой капелью, с последней метелью,С праздником ранней весныВас поздравляем, сердечно желаемРадости, счастья, здоровья, любви!