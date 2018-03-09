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Общество

Эксперты госпиталя Вишневского принимают участие в организации научных конференций
Главной основой реформирования нынешней системы здравоохранения в Российской Федерации можно считать организацию взаимного сотрудничества гражданских и военных медицинских экспертов. Несмотря на то, что они имеют единое предназначение, заключающееся в оказании своевременной помощи, сохранении жизней и улучшении самочувствия людей, особенности их работы отличаются.

Военные специалисты считаются наиболее подготовленными к спасению людей в экстремальных условиях. А вот гражданские медики, напротив, обучены спасать человеческие жизни в мирной обстановке, при наличии всех нужных приборов и инструментов. В сравнении с армейскими докторами, гражданским врачам приходится взаимодействовать с «тяжелой» группой больных. К ней относят детей и пенсионеров. Этот слой пациентов нуждается в большей чуткости и, естественно, особом присмотре.
Эксперты госпиталя Вишневского принимают участие в организации научных конференций

Журналисты узнавали, осуществляется ли проведение мероприятий медицинского межведомственного сотрудничества. Важно отметить, что медиками третьего Центрального армейского клинического госпиталя Вишневского за прошедший год было начато взаимодействие с гражданскими по целому ряду главных вопросов.

В корпусе третьего Центрального клинического армейского госпиталя Вишневского были проведены встречи с обсуждением таких тем, как радиационная защищённость, химическая безопасность, урология, хирургия. Одновременно с этим проводились конференции по маркетингу. Может показаться, что их содержание совершенно не затрагивало врачебные тонкости. Однако в них приняло участие несколько сотен экспертов в области медицины, прибывших из десятков медицинских учреждений со всех уголков Российской Федерации.

Если немного подумать, то управление госпиталем – отдельная административная наука. Глава госпиталя Вишневского генерал-майор Есипов отмечает, что данные встречи крайне необходимы и очень важны в будущем для развития учреждения. По его мнению, если никак не дискуссировать на эти темы, то в результате не удастся реализовать большие открытия и различные интересные проекты.

Автор: Роман
Сегодня, 09:22
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