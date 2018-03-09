Эксперты госпиталя Вишневского принимают участие в организации научных конференций
Главной основой реформирования нынешней системы здравоохранения в Российской Федерации можно считать организацию взаимного сотрудничества гражданских и военных медицинских экспертов. Несмотря на то, что они имеют единое предназначение, заключающееся в оказании своевременной помощи, сохранении жизней и улучшении самочувствия людей, особенности их работы отличаются.
Военные специалисты считаются наиболее подготовленными к спасению людей в экстремальных условиях. А вот гражданские медики, напротив, обучены спасать человеческие жизни в мирной обстановке, при наличии всех нужных приборов и инструментов. В сравнении с армейскими докторами, гражданским врачам приходится взаимодействовать с «тяжелой» группой больных. К ней относят детей и пенсионеров. Этот слой пациентов нуждается в большей чуткости и, естественно, особом присмотре.
Журналисты узнавали, осуществляется ли проведение мероприятий медицинского межведомственного сотрудничества. Важно отметить, что медиками третьего Центрального армейского клинического госпиталя Вишневского за прошедший год было начато взаимодействие с гражданскими по целому ряду главных вопросов.
В корпусе третьего Центрального клинического армейского госпиталя Вишневского были проведены встречи с обсуждением таких тем, как радиационная защищённость, химическая безопасность, урология, хирургия. Одновременно с этим проводились конференции по маркетингу. Может показаться, что их содержание совершенно не затрагивало врачебные тонкости. Однако в них приняло участие несколько сотен экспертов в области медицины, прибывших из десятков медицинских учреждений со всех уголков Российской Федерации.
Если немного подумать, то управление госпиталем – отдельная административная наука. Глава госпиталя Вишневского генерал-майор Есипов отмечает, что данные встречи крайне необходимы и очень важны в будущем для развития учреждения. По его мнению, если никак не дискуссировать на эти темы, то в результате не удастся реализовать большие открытия и различные интересные проекты.
Военные специалисты считаются наиболее подготовленными к спасению людей в экстремальных условиях. А вот гражданские медики, напротив, обучены спасать человеческие жизни в мирной обстановке, при наличии всех нужных приборов и инструментов. В сравнении с армейскими докторами, гражданским врачам приходится взаимодействовать с «тяжелой» группой больных. К ней относят детей и пенсионеров. Этот слой пациентов нуждается в большей чуткости и, естественно, особом присмотре.
Журналисты узнавали, осуществляется ли проведение мероприятий медицинского межведомственного сотрудничества. Важно отметить, что медиками третьего Центрального армейского клинического госпиталя Вишневского за прошедший год было начато взаимодействие с гражданскими по целому ряду главных вопросов.
В корпусе третьего Центрального клинического армейского госпиталя Вишневского были проведены встречи с обсуждением таких тем, как радиационная защищённость, химическая безопасность, урология, хирургия. Одновременно с этим проводились конференции по маркетингу. Может показаться, что их содержание совершенно не затрагивало врачебные тонкости. Однако в них приняло участие несколько сотен экспертов в области медицины, прибывших из десятков медицинских учреждений со всех уголков Российской Федерации.
Если немного подумать, то управление госпиталем – отдельная административная наука. Глава госпиталя Вишневского генерал-майор Есипов отмечает, что данные встречи крайне необходимы и очень важны в будущем для развития учреждения. По его мнению, если никак не дискуссировать на эти темы, то в результате не удастся реализовать большие открытия и различные интересные проекты.
Автор: Роман