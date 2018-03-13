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Общество

Почему в новостройках квартиры дешевле?
На рынке недвижимости часто можно столкнуться с тем, что вторичное жилье, построенное полвека назад и более, стоит дешевле новостроек. На первый взгляд это вызывает недоумение, ведь новые дома обладают только преимуществами: не имеют темной истории, располагают современный коммуникациями, хорошими планировками, качественной отделкой.

Но так ли однозначны достоинства «первички» перед вторичным жильем? Публикующий объявления о долевом строительстве сайт Домовита, объяснил, почему новостройки дешевле вторичного жилья.

Факторы ценообразования
Ситуация, при которой квартиры в новых домах дешевле, является устойчивой для рынка жилья. Это определяется несколькими факторами:
Люди, решившиеся на такой серьезный и ответственный шаг как смена жилья, редко готовы откладывать переезд, а с первичкой это неизбежно. Как правило, в новой квартире нужно проводить серьезные ремонтные работы, тратить время и силы на обустройство. Спрос на готовое к въезду жилье выше.
Почему в новостройках квартиры дешевле?

Несмотря на развитие законодательства, покупатели первички по-прежнему несут массу рисков. Вкладываясь в жилье на начальной стадии строительства, люди могут столкнуться с недостроем или затягиванием сроков сдачи дома.

Приобретая квартиру на вторичном рынке, покупатель видит объект недвижимости, может оценить его недостатки и сильные стороны. Наконец, въехать на вторичное жилье можно на следующий день после осмотра. С новостройками ситуация много неопределеннее: застройщик может оказаться недобросовестным, построенный дом некачественным, соседи неблагополучными — предугадать это невозможно.

Всегда ли вторичка дороже?
Любопытно, что в европейских странах наблюдается прямо противоположная картина. Там первичное жилье в массе своей продается с отделкой «под ключ», т.е. абсолютно готовое к переезду. Соответственно, покупатель уже на этапе осмотра может увидеть все достоинства и недостатки квартиры. В наших реалиях к стоимости новостройки обязательно нужно приплюсовать стоимость ремонта. А он может обойтись собственникам весьма недешево, учитывая, что большинство квартир на первичном рынке продается с черновой отделкой.

Однако ситуация постепенно меняется. Например, в ряде районов (например, на окраинах или в старых промышленных зонах) новостройки будут стоить дороже вторички. Это обуславливается качеством жилья: в таких районах старое жилье не идет ни в какое сравнение с новостройками. Важно учитывать и объективные преимущества первички: квартиры с улучшенными планировками и адекватной инфраструктурой будут цениться выше однотипного жилья, построенного в 70-80е гг. вне зависимости от района.

Рассуждая о том, почему квартиры в новостройках дешевле чем вторичка, важно помнить: ситуация на рынке недвижимости не является статичной, она подвержена изменениям. Сегодня эксперты не сомневаются в том, что спрос на первичку будет постепенно расти, а то, что ранее считалось достоинствами вторичного жилья перед новостройками, будет постепенно обесцениваться.

Автор: Роман
Сегодня, 17:58
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