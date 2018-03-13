Почему долго рассматривают заявку на кредит
Чаще всего к кредиту мы прибегаем в исключительных случаях: например, когда позарез нужно оплатить товар или услугу, а накопить необходимую сумму в срок никак удается.
Тогда на помощь приходит банк, который обещает оперативно предоставить клиенту деньги в пользование. Но что делать, если за поданной заявкой следует молчание? Предлагающий изучить кредиты без справок в Беларуси сайт https://myfin.by/ рассказал, почему долго рассматривают заявку на кредит и стоит ли волноваться раньше времени.
Почему подал заявку — долго нет ответа?
Не существует одной-единственной причины, стопорящей процесс обработки вашего заявления. Однако ниже перечислен набор факторов, влияющий на работу учреждения. Клиент может учесть их, чтобы как минимум не волноваться лишний раз, а как максимум — подать заявление иначе, с большей вероятностью быстро получить кредит:
1. Первый и основной фактор, влияющий на оперативность решения банка, — это сумма и цель кредитования. Логично предположить, что банки долго рассматривают заявки на кредиты на недвижимость. К примеру, если речь идет об ипотеке, ждать решения порой приходится календарный месяц. С потребительским кредитом дела обстоят проще: заявление на такой заем рассматривают не больше пятнадцати дней.
Весомым фактором, влияющим на быстроту работы банка, могут быть поручители: финучреждению нужно потратить больше времени, чтобы проверить не только заемщика, но и людей, которые в случае непредвиденных обстоятельств должны будут выплачивать кредит вместо кредитополучателя.
Весьма неожиданно, что повлиять на скорость рассмотрения заявки может время подачи документ. Так, в некоторых учреждения клиенты, обратившиеся за кредитом после 16.00, могут узнать решение по своему случаю лишь на следующий день — таков порядок работы в банке, на который нельзя повлиять.
2. Быстрее обрабатываются заявления, поданные по телефону или через сайт банка. При этом разница дистанционная форма серьезно выигрывает по времени.
3. Не стоит сбрасывать со счетов человеческий фактор. Специалисты банка могут допускать ошибки при заполнении документов, а сотрудники службы безопасности — слишком долго осуществлять скоринг и другие этапы проверки.
Что делать, если из банка не звонят?
Большинство финучреждений располагает сегодня официальными сайтами, где можно не только оформить онлайн-заявку, но и детально ознакомиться с условиями кредитования. Информация эта доступна, как правило, в любое время суток. При последующем обращении на сайт банка удобно пользоваться индивидуальным номером — он присваивается вам на этапе подачи заявки, и его имеет смысл запомнить.
Более традиционный способ — звонок на горячую линию банка. Консультант предоставит исчерпывающий объем информации о стадии рассмотрения вашего случая и возможных проблемах, но, опять же, запросит для этого личные данные и номер заявления.
Тогда на помощь приходит банк, который обещает оперативно предоставить клиенту деньги в пользование. Но что делать, если за поданной заявкой следует молчание? Предлагающий изучить кредиты без справок в Беларуси сайт https://myfin.by/ рассказал, почему долго рассматривают заявку на кредит и стоит ли волноваться раньше времени.
Почему подал заявку — долго нет ответа?
Не существует одной-единственной причины, стопорящей процесс обработки вашего заявления. Однако ниже перечислен набор факторов, влияющий на работу учреждения. Клиент может учесть их, чтобы как минимум не волноваться лишний раз, а как максимум — подать заявление иначе, с большей вероятностью быстро получить кредит:
1. Первый и основной фактор, влияющий на оперативность решения банка, — это сумма и цель кредитования. Логично предположить, что банки долго рассматривают заявки на кредиты на недвижимость. К примеру, если речь идет об ипотеке, ждать решения порой приходится календарный месяц. С потребительским кредитом дела обстоят проще: заявление на такой заем рассматривают не больше пятнадцати дней.
Весомым фактором, влияющим на быстроту работы банка, могут быть поручители: финучреждению нужно потратить больше времени, чтобы проверить не только заемщика, но и людей, которые в случае непредвиденных обстоятельств должны будут выплачивать кредит вместо кредитополучателя.
Весьма неожиданно, что повлиять на скорость рассмотрения заявки может время подачи документ. Так, в некоторых учреждения клиенты, обратившиеся за кредитом после 16.00, могут узнать решение по своему случаю лишь на следующий день — таков порядок работы в банке, на который нельзя повлиять.
2. Быстрее обрабатываются заявления, поданные по телефону или через сайт банка. При этом разница дистанционная форма серьезно выигрывает по времени.
3. Не стоит сбрасывать со счетов человеческий фактор. Специалисты банка могут допускать ошибки при заполнении документов, а сотрудники службы безопасности — слишком долго осуществлять скоринг и другие этапы проверки.
Что делать, если из банка не звонят?
Большинство финучреждений располагает сегодня официальными сайтами, где можно не только оформить онлайн-заявку, но и детально ознакомиться с условиями кредитования. Информация эта доступна, как правило, в любое время суток. При последующем обращении на сайт банка удобно пользоваться индивидуальным номером — он присваивается вам на этапе подачи заявки, и его имеет смысл запомнить.
Более традиционный способ — звонок на горячую линию банка. Консультант предоставит исчерпывающий объем информации о стадии рассмотрения вашего случая и возможных проблемах, но, опять же, запросит для этого личные данные и номер заявления.
Автор: Роман