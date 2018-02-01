Джессика Альба показала фанатам фото новорожденного сына
Джессика Альба и Кэш Уорен порадовали своих поклонников и показали фотографию новорожденного сыночка. 31 декабря минувшего года в семье Джессики и Кэша появился третий ребенок. Младенца назвали Хэйсом.
Актриса сразу же после рождения крохи порадовала поклонников снимком своего малыша. А совсем недавно молодая мама опубликовала еще одну фотографию уже подросшего мальчика: Хэйс прильнул к маминой груди и держит соску во рту. Фанаты сразу же оставили много теплых комментариев и пожеланий для сыночка и всей семьи в целом.
Напомним, что у прекрасной пары уже подрастает двое детей: 9-летняя Онор Мари и 6-летняя Хэвен Гарнер. Недавно Джессика Альба опубликовала фотографию, на которой старшая дочь с книжкой в руках "Я старшая сестра". Так что с уверенностью можно сказать, что Хэвен со всей ответственностью отнеслась к своей новой роли.
Актриса сразу же после рождения крохи порадовала поклонников снимком своего малыша. А совсем недавно молодая мама опубликовала еще одну фотографию уже подросшего мальчика: Хэйс прильнул к маминой груди и держит соску во рту. Фанаты сразу же оставили много теплых комментариев и пожеланий для сыночка и всей семьи в целом.
Напомним, что у прекрасной пары уже подрастает двое детей: 9-летняя Онор Мари и 6-летняя Хэвен Гарнер. Недавно Джессика Альба опубликовала фотографию, на которой старшая дочь с книжкой в руках "Я старшая сестра". Так что с уверенностью можно сказать, что Хэвен со всей ответственностью отнеслась к своей новой роли.
Автор: Никифорова Екатерина