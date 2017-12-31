В Кузбассе автомобильная авария привела к трем смертям
Плохая погода и неосторожность спровоцировали аварию с человеческими жертвами близ села Суслово Мариинского района. Столкновение ВАЗ-2114 и Toyota Corolla унесло три человеческие жизни.
Как сказано в отчете МВД, водитель иномарки не учел неблагоприятные погодные условия и решился на рискованный маневр, выскочив на встречную полосу. Следствием неосторожности стал лобовой удар Toyota Corolla с ВАЗ-2114. Супружеская пара в автомобиле ВАЗ скончалась на месте, а их сын попал на больничную койку. Виновник, управлявший Toyota, тоже был госпитализирован и скончался в медучреждении. Полиция расследует причины произошедшего, а также призывают автолюбителей к внимательности на заснеженных дорогах.
Как сказано в отчете МВД, водитель иномарки не учел неблагоприятные погодные условия и решился на рискованный маневр, выскочив на встречную полосу. Следствием неосторожности стал лобовой удар Toyota Corolla с ВАЗ-2114. Супружеская пара в автомобиле ВАЗ скончалась на месте, а их сын попал на больничную койку. Виновник, управлявший Toyota, тоже был госпитализирован и скончался в медучреждении. Полиция расследует причины произошедшего, а также призывают автолюбителей к внимательности на заснеженных дорогах.
Автор: Артемов Сергей