В Уфе накануне Нового года в нескольких домах отключили воду
Сразу несколько многоэтажных домов остались без воды в Уфе накануне Нового года. По информации МУП «Уфаводоканал», ремонтники экстренно прибыли на место коммунальной аварии и приступили к работам.
По предварительной информации, воды не было в Черниковке, а также на улицах Ломоносова, Конституции, Мира, Первомайской и Пекинской 30 декабря. ЧП случилось из-за прорыва трубы и утечки на улице Вологодской. В домах была отключена как холодная, так и горячая вода.
Сообщается, что в данный момент ремонтные работы продолжаются, водоснабжение было подключено через аварийные системы. Утечка локализована.
По предварительной информации, воды не было в Черниковке, а также на улицах Ломоносова, Конституции, Мира, Первомайской и Пекинской 30 декабря. ЧП случилось из-за прорыва трубы и утечки на улице Вологодской. В домах была отключена как холодная, так и горячая вода.
Сообщается, что в данный момент ремонтные работы продолжаются, водоснабжение было подключено через аварийные системы. Утечка локализована.
Автор: Нина Лукашева