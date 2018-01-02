Под Кузбассом на трассе погибла 7-летняя девочка
В ДТП под Кузбассом, случившемся 1 января нынешнего года в полшестого вечера на трассе Юргинского района, пострадали 5 человек. Один из них, 7-летняя девочка, погибла.
Согласно данным правоохранителей, на трассе под Кузбассом столкнулись иномарки Renault и Skoda. Первым авто управляла 31-летняя жительница Кемерово, ехавшая к родственникам в Новосибирск с мужем, 2-мя детьми 4 и 7 лет и 17-летней сестрой. Предположительно, во время обгона идущей впереди машины женщина протаранила транспортное средство, после чего Renault выбросило в кювет, где автомобиль перевернулся. Все 5 пассажиров получили серьёзные увечья, для старшей дочери супружеской пары из Кузбасса они стали смертельными.
Напомним, за 2 дня до этого дорожного инцидента в Кемеровской области в лобовом столкновении 2-х авто погибла семейная пара.
Согласно данным правоохранителей, на трассе под Кузбассом столкнулись иномарки Renault и Skoda. Первым авто управляла 31-летняя жительница Кемерово, ехавшая к родственникам в Новосибирск с мужем, 2-мя детьми 4 и 7 лет и 17-летней сестрой. Предположительно, во время обгона идущей впереди машины женщина протаранила транспортное средство, после чего Renault выбросило в кювет, где автомобиль перевернулся. Все 5 пассажиров получили серьёзные увечья, для старшей дочери супружеской пары из Кузбасса они стали смертельными.
Напомним, за 2 дня до этого дорожного инцидента в Кемеровской области в лобовом столкновении 2-х авто погибла семейная пара.
Автор: Воробьева Алина