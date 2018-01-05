В Москве полицейский сбил насмерть пешехода
В Москве 5 января полицейский сбил насмерть пешехода. Молодой человек перебегал проезжую часть и попал под колеса автомобиля. Парень погиб на месте.
По сообщению ГУ МВД Росии в Москве, полицейский на собственном автомобильном средстве в нерабочее время сбил мужчину. ДТП произошло на 41-м километре МКАД. Молодой человек в неустановленном месте пытался перебежать дорогу, от полученных при столкновении с автомобилем травм парень 20 лет скончался на месте.
Причины происшествия устанавливаются. Ведется следствие.
По сообщению ГУ МВД Росии в Москве, полицейский на собственном автомобильном средстве в нерабочее время сбил мужчину. ДТП произошло на 41-м километре МКАД. Молодой человек в неустановленном месте пытался перебежать дорогу, от полученных при столкновении с автомобилем травм парень 20 лет скончался на месте.
Причины происшествия устанавливаются. Ведется следствие.
Автор: Бойцова Мария