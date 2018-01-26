В Ставрополе обнаженный мужчина зашел в "Магнит" за колой и водкой
Обнаженный мужчина решил посетить магазин "Магнит", чтобы прикупить себе колы и водки. Мужчина в столь необычном виде ошарашил посетителей маркета в Ставрополе.
По словам свидетелей случившегося, инцидент произошел днем в одном из магазинов "Магнит". Сообщается, что в него вошел полностью раздетый мужчина и пошел в отдел напитков за минералкой, а после этого - в отдел с алкоголем, где взял себе бутылку водки. Откуда он планировал доставать деньги, чтобы оплатить покупки, никто понять не мог. По словам свидетелей, им занялись охранники маркета. Немногим позже кто-то вызвал врачей.
Свидетели удивительной выходки начали спорить друг с другом о том, что же могло смотивировать мужчину прийти туда голым: одни подумали, что все дело в наркотиках, а другие же решили, что он сделал это "на слабо": "Наверняка проспорил", - прокомментировали увиденное свидетели.
По словам свидетелей случившегося, инцидент произошел днем в одном из магазинов "Магнит". Сообщается, что в него вошел полностью раздетый мужчина и пошел в отдел напитков за минералкой, а после этого - в отдел с алкоголем, где взял себе бутылку водки. Откуда он планировал доставать деньги, чтобы оплатить покупки, никто понять не мог. По словам свидетелей, им занялись охранники маркета. Немногим позже кто-то вызвал врачей.
Свидетели удивительной выходки начали спорить друг с другом о том, что же могло смотивировать мужчину прийти туда голым: одни подумали, что все дело в наркотиках, а другие же решили, что он сделал это "на слабо": "Наверняка проспорил", - прокомментировали увиденное свидетели.
Автор: Артемова Светлана