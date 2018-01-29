В Таганроге водитель БМВ снес опору ЛЭП
В городе Таганрог владелец иномарки BMW сбил опору ЛЭП. В итоге ДТП, кроме опоры, был поломан шлагбаум. Сообщается, что инцидент произошел вчера, 28 января в Смирновском переулке.
По предварительным данным, владелец автомобиля не смог справиться с управлением и въехал в опору ЛЭП. В итоге конструкция была сильно повреждена у самого её основания, после чего обрушилась на саму иномарку. В придачу был поломан рядом стоявший шлагбаум. Вся конструкция упала вниз.
Сообщается, что в результате инцидента пострадавших обнаружено не было.
По предварительным данным, владелец автомобиля не смог справиться с управлением и въехал в опору ЛЭП. В итоге конструкция была сильно повреждена у самого её основания, после чего обрушилась на саму иномарку. В придачу был поломан рядом стоявший шлагбаум. Вся конструкция упала вниз.
Сообщается, что в результате инцидента пострадавших обнаружено не было.
Автор: Артемова Светлана