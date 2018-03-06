В Башкирии женщина изрубила автомобиль топором возле сотрудников ГИБДД
В Башкирии женщина изрубила топором собственное авто после того, как ее транспортное средство остановили сотрудники ГИБДД. По информации полиции, машину пришлось остановить после того, как она выехала на полосу встречного движения.
Инцидент произошел в Стерлитамаке. По данным от представителей МВД по Башкирии, сотрудники ГИБДД остановили транспортное средство и потребовали у женщины, находившейся за рулем, предъявить документы. В ответ на это она достала из багажника топор и начала наносить удары по кузову. В тот момент в салоне автомобиля находился ребенок.
В результате инцидента в отношении женщины было заведено административное дело по факту невыполнения требований правоохранителей. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Также выясняются обстоятельства, при которых водитель нарушила ПДД.
Инцидент произошел в Стерлитамаке. По данным от представителей МВД по Башкирии, сотрудники ГИБДД остановили транспортное средство и потребовали у женщины, находившейся за рулем, предъявить документы. В ответ на это она достала из багажника топор и начала наносить удары по кузову. В тот момент в салоне автомобиля находился ребенок.
В результате инцидента в отношении женщины было заведено административное дело по факту невыполнения требований правоохранителей. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Также выясняются обстоятельства, при которых водитель нарушила ПДД.
Автор: Махов Артем