Гройсман инициировал отставку главы "Укроборонпрома"
На правительственном заседании премьер-министр Украины посоветовал искать новую работу главе "Укроборонпрома". Гройсман заявил, что отказывается в дальнейшем работать с чиновником.
Рабочие судоремонтного завода в Николаеве так и не получили обещанных выплат долгов по заработной плате. Гройсман жестко раскритиковал главу "Укроборонпрома", к чьему ведомству относится предприятие. "Я пишу сегодня представление на имя президента, а вам советую искать другое место работы. Сотрудничать с вами я больше не буду," - заявил украинский премьер чиновнику.
Рабочие судоремонтного завода в Николаеве так и не получили обещанных выплат долгов по заработной плате. Гройсман жестко раскритиковал главу "Укроборонпрома", к чьему ведомству относится предприятие. "Я пишу сегодня представление на имя президента, а вам советую искать другое место работы. Сотрудничать с вами я больше не буду," - заявил украинский премьер чиновнику.
Автор: Артемов Сергей