Порошенко: Украина не скоро станет членом Евросоюза и НАТО
Украинский президент рассказал, что в скором времени вступления Украины в НАТО и ЕС ожидать не стоит, несмотря на стремление его государства преуспеть в этом вопросе.
"Членство в НАТО и в ЕС по-прежнему является нашей стратегической целью. И хотя нам понятно, что это не произойдет в этом году, мы считаем эту задачу реальной", - отметил Порошенко. Также глава Украины сослался на Библию, отметив, что человеку не дано знать время и сроки, а также снова похвастался безвизовым режимом с Европой и заявил про окончание постсоветской эпохи.
Ранее информагентство "Актуальные новости" сообщало, Петр Порошенко заявил, что "окончательно попрощался" с РФ.
"Членство в НАТО и в ЕС по-прежнему является нашей стратегической целью. И хотя нам понятно, что это не произойдет в этом году, мы считаем эту задачу реальной", - отметил Порошенко. Также глава Украины сослался на Библию, отметив, что человеку не дано знать время и сроки, а также снова похвастался безвизовым режимом с Европой и заявил про окончание постсоветской эпохи.
Ранее информагентство "Актуальные новости" сообщало, Петр Порошенко заявил, что "окончательно попрощался" с РФ.
Автор: Артемов Сергей