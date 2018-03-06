Песков дал комментарий о причине произошедшего с экс-офицером ГРУ в Великобритании
Дмитрий Песков дал комментарий касательно произошедшего с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем. По словам пресс-секретаря президента, его могли отравить неизвестным ядовитым веществом.
«В настоящее время мы видим, что произошла трагическая ситуация, но подробности инцидента отсутствуют. Дать четкий комментарий на этот счет невозможно, так как в будущем должна пройти детальная экспертиза на предмет выявления вещества, приведшего к отравлению бывшего работника ГРУ», - рассказал Песков. По словам пресс-секретаря президента РФ, он не удивлен предположениям американской прессы, которая уже успела обвинить в совершении данного преступления россиян.
Россия пока не получила официальное предложение по поводу сотрудничества в расследовании трагического инцидента. Песков отметил, что Москва готова принять в нем участие, но для этого должна располагать материалами дела.
Сергей Скрипаль почувствовал себя плохо в крупном торговом центре в Солсбери. Его пришлось госпитализировать с сильным отравлением. Вместе с ним в больницу доставили некую женщину, сведения о личности которой пока не распространяются.
«В настоящее время мы видим, что произошла трагическая ситуация, но подробности инцидента отсутствуют. Дать четкий комментарий на этот счет невозможно, так как в будущем должна пройти детальная экспертиза на предмет выявления вещества, приведшего к отравлению бывшего работника ГРУ», - рассказал Песков. По словам пресс-секретаря президента РФ, он не удивлен предположениям американской прессы, которая уже успела обвинить в совершении данного преступления россиян.
Россия пока не получила официальное предложение по поводу сотрудничества в расследовании трагического инцидента. Песков отметил, что Москва готова принять в нем участие, но для этого должна располагать материалами дела.
Сергей Скрипаль почувствовал себя плохо в крупном торговом центре в Солсбери. Его пришлось госпитализировать с сильным отравлением. Вместе с ним в больницу доставили некую женщину, сведения о личности которой пока не распространяются.
Автор: Махов Артем