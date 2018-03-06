Путин и Инфантино сыграли в футбол в кабинете
Владимир Путин и Джанни Инфантино сыграли в футбол в кабинете. Президент России принял участие в съемках ролика, посвященного 100 дням до начала Чемпионата мира-2018.
На видео знаменитые футболисты, представляющие страны-участники мундиаля, играют в футбол и показывают всевозможные трюки с мячом. В одном из эпизодов появляется и Владимир Путин, который несколько раз передает пас Джанни Инфантино в собственном кабинете.
Ролик был обнародован на официальной странице Чемпионата мира-2018 в России. В нем приняли участие не только футболисты сборных, но и звезды спорта, среди которых Диего Марадона, Карлес Пуйоль и Уейн Руни. 100 дней до старта чемпионата также планируют отметить марафоном на 2018 метров и футболом с дельфинами.
На видео знаменитые футболисты, представляющие страны-участники мундиаля, играют в футбол и показывают всевозможные трюки с мячом. В одном из эпизодов появляется и Владимир Путин, который несколько раз передает пас Джанни Инфантино в собственном кабинете.
Ролик был обнародован на официальной странице Чемпионата мира-2018 в России. В нем приняли участие не только футболисты сборных, но и звезды спорта, среди которых Диего Марадона, Карлес Пуйоль и Уейн Руни. 100 дней до старта чемпионата также планируют отметить марафоном на 2018 метров и футболом с дельфинами.
Автор: Махов Артем