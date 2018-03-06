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Политика

Washington Post рассказала о планах США нанести новый удар по армии Асада
Издание Washington Post рассказало о планах США нанести удар по вооруженным силам Башара Асада. По сведениям от журналистов, в настоящее время данная возможность рассматривается администрацией Дональда Трампа.

Washington Post рассказала о планах США нанести новый удар по армии Асада


Удар по армии Асада может стать ответной реакцией на применение официальной армией запрещенного химического оружия на территории под Дамаском. Данный вопрос был поднят в рамках встречи главы Белого дома с Джеймсом Мэттисом, являющимся министром обороны Штатов. Также Трамп провел аналогичные переговоры с советником по безопасности Гербертом Макмастером. Итоговое решение по поводу удара по позициям правительственной сирийской армии пока не было принято.

В издании отметили, что Мэттис высказался против подобных действий, в отличие от Макмастера. В Пентагоне отрицают факт присутствия на переговорах. Сам чиновник пока не отреагировал на обнародованные в прессе сведения.

Сведения о применении химического вооружения в Восточной Гуте были обнародованы в конце минувшего месяца. Сирия и РФ опровергли применение данного вида оружия. Центр примирения отметил, что распространение информации об этом было инициировано боевиками в качестве провокации.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 13:01
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