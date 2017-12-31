Любовь Толкалина разместила в Instagram снимок в наряде с глубоким декольте
Любовь Толкалина опубликовала в Instagram селфи из магазина нижнего белья. У откровенного наряда актрисы оказалось очень глубокое декольте.
«Где девочки проводят вечер перед Новым годом? Конечно, в магазине нижнего белья. Как известно, важно не платье, а то, что находится под ним…» - указала в комментарии Толкалина.
На снимке актриса держит в руках бокал с шампанским. Подписчики выразили восхищение внешностью 33-летней актрисы. Многие уверены, что она выглядит на 10 лет моложе своего реального возраста. Поклонницы добавили, что выбрать новый комплект белья перед праздником действительно важно. Комментаторы пожелали Толкалиной исполнения желаний и поздравили с наступающими праздниками.
«Где девочки проводят вечер перед Новым годом? Конечно, в магазине нижнего белья. Как известно, важно не платье, а то, что находится под ним…» - указала в комментарии Толкалина.
На снимке актриса держит в руках бокал с шампанским. Подписчики выразили восхищение внешностью 33-летней актрисы. Многие уверены, что она выглядит на 10 лет моложе своего реального возраста. Поклонницы добавили, что выбрать новый комплект белья перед праздником действительно важно. Комментаторы пожелали Толкалиной исполнения желаний и поздравили с наступающими праздниками.
Автор: Валерий Антонов