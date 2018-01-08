Миллионер Джанлука Вакки опубликовал в Instagram танцевальный ролик в образе Капитана Америка
Известный итальянский миллионер Джанлука Вакки опубликовал на своей странице в Instagram танцевальный ролик в образе Капитана Америка. Примечательно, что бизнесмен часто делится с фанатами подобными видео, за что получил прозвище «танцующего миллионера».
В новом видеоролике Джанлука Вакки предстал в образе героя популярного комикса. Бизнесмен надел белые обтягивающие штаны и кроссовки такого же цвета, а торс оставил открытым, демонстрируя мускулатуру. Голова миллионера прикрыта шлемом Капитана Америка, а в руке разместился его знаменитый щит.
Миллионер исполнил энергичный танец, чему порадовались его подписчики. К слову, автор видео написал в подписи к материалу слова с пожеланиями доброго утра. Ролик собрал более 6,5 миллионов «лайков» и множество восторженных комментариев от поклонников.
В новом видеоролике Джанлука Вакки предстал в образе героя популярного комикса. Бизнесмен надел белые обтягивающие штаны и кроссовки такого же цвета, а торс оставил открытым, демонстрируя мускулатуру. Голова миллионера прикрыта шлемом Капитана Америка, а в руке разместился его знаменитый щит.
Миллионер исполнил энергичный танец, чему порадовались его подписчики. К слову, автор видео написал в подписи к материалу слова с пожеланиями доброго утра. Ролик собрал более 6,5 миллионов «лайков» и множество восторженных комментариев от поклонников.
Автор: Татьяна Свиридова