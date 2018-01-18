Новую супругу Дмитрия Тарасова затравили из-за меховой куртки
Новая супруга Дмитрия Тарасова Анастасия выложила в Instagram фото, благодаря которому оказалась объектом ненависти у защитников животных. На снимке она запечатлена в куртке из джинса с песцовой опушкой.
Наряд Тарасовой получил большое количество негативных отзывов, вместо ожидаемых комплиментов. Зоозащитники обвинили ее в том, что она носит на себе трупы убитых зверей. В то же время нашлись поклонники, которые начали защищать жену футболиста, написав в своих комментариях, что ей очень идет мех.
Анастасия Тарасова ответила на обвинения защитников животных тем, что после 3-летнего вегетарианства, благодаря которому она чувствовала себя только хуже и весила 42 килограмма, сделала вывод, что просто не может жить без мяса.
Наряд Тарасовой получил большое количество негативных отзывов, вместо ожидаемых комплиментов. Зоозащитники обвинили ее в том, что она носит на себе трупы убитых зверей. В то же время нашлись поклонники, которые начали защищать жену футболиста, написав в своих комментариях, что ей очень идет мех.
Анастасия Тарасова ответила на обвинения защитников животных тем, что после 3-летнего вегетарианства, благодаря которому она чувствовала себя только хуже и весила 42 килограмма, сделала вывод, что просто не может жить без мяса.
Автор: Ивакина Ирина