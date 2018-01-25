"Ушла погулять": Полина Гагарина пошутила в Instagram по поводу своей груди
Полина Гагарина в своем Instagram пошутила по поводу своей груди. Исполнительница, опубликовав снимок в купальнике, заявила, что ее формы "ушли погулять".
После родов Гагарина быстро пришла в форму и восстановила фигуру. Довольно оперативно, считают фанаты, исчезла у звезды и грудь. Но, судя по всему, особых переживаний у бывшей наставницы шоу "Голос" по этому поводу нет.
Сейчас звезда отдыхает с семьей на Мальдивах и периодически радует фанатов новыми фото. На последнем она предстала в раздельном купальнике.
"Загар прошел. Но лицо сгорело. Пантенол в помощь", - заявила Гагарина в подписи к фото. Среди хештегов появился и довольно забавный, который относится к формам звезды - #грудьушлапогулять.
Фанаты пожелали Полине Гагариной отлиного отдыха и посоветовать не переживать по поводу своих форм.
После родов Гагарина быстро пришла в форму и восстановила фигуру. Довольно оперативно, считают фанаты, исчезла у звезды и грудь. Но, судя по всему, особых переживаний у бывшей наставницы шоу "Голос" по этому поводу нет.
Сейчас звезда отдыхает с семьей на Мальдивах и периодически радует фанатов новыми фото. На последнем она предстала в раздельном купальнике.
"Загар прошел. Но лицо сгорело. Пантенол в помощь", - заявила Гагарина в подписи к фото. Среди хештегов появился и довольно забавный, который относится к формам звезды - #грудьушлапогулять.
Фанаты пожелали Полине Гагариной отлиного отдыха и посоветовать не переживать по поводу своих форм.
Автор: Екатерина Кузнецова