Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.45 USD 56.39
Курс валют на 25.01.2018
Шоу-бизнес / Важно / dzen

"Ушла погулять": Полина Гагарина пошутила в Instagram по поводу своей груди
Полина Гагарина в своем Instagram пошутила по поводу своей груди. Исполнительница, опубликовав снимок в купальнике, заявила, что ее формы "ушли погулять".

"Ушла погулять": Полина Гагарина пошутила в Instagram по поводу своей груди


После родов Гагарина быстро пришла в форму и восстановила фигуру. Довольно оперативно, считают фанаты, исчезла у звезды и грудь. Но, судя по всему, особых переживаний у бывшей наставницы шоу "Голос" по этому поводу нет.

Сейчас звезда отдыхает с семьей на Мальдивах и периодически радует фанатов новыми фото. На последнем она предстала в раздельном купальнике.

"Ушла погулять": Полина Гагарина пошутила в Instagram по поводу своей груди


"Загар прошел. Но лицо сгорело. Пантенол в помощь", - заявила Гагарина в подписи к фото. Среди хештегов появился и довольно забавный, который относится к формам звезды - #грудьушлапогулять.

Фанаты пожелали Полине Гагариной отлиного отдыха и посоветовать не переживать по поводу своих форм.

Автор: Екатерина Кузнецова
Сегодня, 04:00
Читайте также
Эксперт: Центробанк принял неверное решение в
Финалистке «Мисс Италия» Алессие Спаньюло
Папа Римский призвал журналистов не
В США расширили санкции против Северной Кореи
Brazzers собрал неудачные сцены со съёмок в одну
В США VR-технологии помогают лыжникам
Алексей Хотин выполнил обязательства перед
Глава Лукойл: Цены на нефть стабилизируются в
Джон Керри выразил надежду на улучшение отношений
В Екатеринбурге 22 жилых дома из-за аварии
Патриарх призвал объединить усилия Церкви и
Госдума РФ усилит контроль в сфере долевого
Добавление комментария
Последние новости
25.01, 10:01 Xiaomi Mi Max 3 получит удлинённый дисплей и лишится
25.01, 09:54 Эксперт: Центробанк принял неверное решение в отношении
25.01, 09:48 В Санкт-Петербурге девушка протаранила бордюр и столб
25.01, 09:40 Обнаружена звезда TRAPPIST-1 и вращающиеся вокруг нее
25.01, 09:24 В Москве на улице Артюхиной был обнаружен труп женщины
25.01, 09:11 Астрономы: Скорость пролета темной материи через Землю
25.01, 08:53 Оксана Самойлова показала большую грудь в купальнике
25.01, 08:46 В Сети появилось видео зафиксированного в 1950-х годах
25.01, 08:43 Instagram: Анастасия Волочкова сфотографировалась
25.01, 08:00 Пермская актриса Екатерина Шпица ищет иллюстратора для
25.01, 07:30 "Дом-2": Влад Кадони довел беременную Ольгу Рапунцель до
25.01, 07:00 Ученые впервые клонировали обезьян по "методу овечки
25.01, 06:30 Сергея Семенова восстановили в университете
25.01, 06:00 Илон Маск и Эмбер Хёрд снова провели вечер вместе,
25.01, 05:30 Финалистке «Мисс Италия» Алессие Спаньюло пожелали
25.01, 05:00 Папа Римский призвал журналистов не распространять
25.01, 04:30 BMW X3, Volkswagen T-Roc и Mazda CX-5 поборятся за
25.01, 04:00 "Ушла погулять": Полина Гагарина пошутила в Instagram по
25.01, 03:30 Valve: Следующая крупная распродажа Steam стартует 15
25.01, 03:00 "Роскосмос": После уничтожения МКС на Землю упадет 120