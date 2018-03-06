Настасья Самбурская показала, как быстро найти мужа в ОАЭ
Настасья Самбурская обнародовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором показала, как быстро найти мужа в ОАЭ. На снимке актриса лежит на шезлонге с раздвинутыми в стороны ногами.
В настоящее время Самбурская находится на отдыхе в Дубае. Актриса постоянно публикует снимки с пляжей ОАЭ, под которыми делится с поклонниками различными историями. На этот раз она решила рассказать, как быстро найти мужа в Дубае. На одном из фото актриса стоит в планке, тем самым показывая, что следит за фигурой. На другом снимке она лежит на пляже с раздвинутыми ногами, демонстрируя растяжку.
Поклонники Самбурской неоднозначно отреагировали на публикацию. Многие отметили, что подобные советы могут обернуться для подписчиков, решивших ими воспользоваться, проблемами. Несмотря на множество негативных комментариев, публикация собрала более 290 тысяч лайков.
В настоящее время Самбурская находится на отдыхе в Дубае. Актриса постоянно публикует снимки с пляжей ОАЭ, под которыми делится с поклонниками различными историями. На этот раз она решила рассказать, как быстро найти мужа в Дубае. На одном из фото актриса стоит в планке, тем самым показывая, что следит за фигурой. На другом снимке она лежит на пляже с раздвинутыми ногами, демонстрируя растяжку.
Поклонники Самбурской неоднозначно отреагировали на публикацию. Многие отметили, что подобные советы могут обернуться для подписчиков, решивших ими воспользоваться, проблемами. Несмотря на множество негативных комментариев, публикация собрала более 290 тысяч лайков.
Автор: Махов Артем