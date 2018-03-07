Анастасия Волочкова оказалась владелицей дома и 22 квартир на 244 млн рублей
Знаменитая балерина Анастасия Волочкова оказалась владелицей большого количества недвижимости, ее разоблачил бывший водитель. У звезды в наличии 25 квартир, оценочная стоимость которых 244 000 000 рублей.
Артистка обвинила Александра Скиртача в воровстве денег, которые она выделила для похорон его мамы, в размере 205 тыс. рублей. Оказалось, что она была жива, после жалобы Волочковой в полицию, Скиртача поместили в СИЗО. Там экс-водитель ведет свой блог в Интернете, где в отместку разместил материалы о списке недвижимости знаменитости. Согласно ему, она имеет: по одной квартире в Петербурге и Москве, еще 22 штуки в Астрахани, также есть дом за городом в Подмосковье. Общая стоимость недвижимого имущества, без астраханских квартир, равна 189 000 000 рублей, подозреваемый говорит, что от его действий артистка не обеднеет.
В Астрахани Анастасия Волочкова получила все по брачному договору от Игоря Вдовина, который был ее гражданским мужем. Александр Скиртач уточняет, что астраханская недвижимость по минимальным ценам стоит 55 000 000 рублей, если прибавить 189 млн, то богатство Анастасии Волочковой оценивается в 244 млн рублей. Она не отрицает достоверность данных, но дополнительной информации не дает, обвиняя бывшего работника в алчности, добавив, что есть и другие пожаловавшиеся на его воровство.
Артистка обвинила Александра Скиртача в воровстве денег, которые она выделила для похорон его мамы, в размере 205 тыс. рублей. Оказалось, что она была жива, после жалобы Волочковой в полицию, Скиртача поместили в СИЗО. Там экс-водитель ведет свой блог в Интернете, где в отместку разместил материалы о списке недвижимости знаменитости. Согласно ему, она имеет: по одной квартире в Петербурге и Москве, еще 22 штуки в Астрахани, также есть дом за городом в Подмосковье. Общая стоимость недвижимого имущества, без астраханских квартир, равна 189 000 000 рублей, подозреваемый говорит, что от его действий артистка не обеднеет.
В Астрахани Анастасия Волочкова получила все по брачному договору от Игоря Вдовина, который был ее гражданским мужем. Александр Скиртач уточняет, что астраханская недвижимость по минимальным ценам стоит 55 000 000 рублей, если прибавить 189 млн, то богатство Анастасии Волочковой оценивается в 244 млн рублей. Она не отрицает достоверность данных, но дополнительной информации не дает, обвиняя бывшего работника в алчности, добавив, что есть и другие пожаловавшиеся на его воровство.
Автор: Северов Андрей