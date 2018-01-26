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Шоу-бизнес / Кино

Шестую часть франшизы "Миссия: невыполнима" назвали "Fallout"
[/i]Голливудский актер Том Круз опубликовал на своем аккаунте Instagram снимок, на котором запечатлено название последней части культового фильма "Миссия: невыполнима". Будущая картина получит название Fallout, что переводится как "выпадения радиации".[i]

На данный момент режиссеры держат сюжет будущей части в тайне от поклонников, но, судя по тому, как её назвали, можно предположить, что команда Итана Ханта должна будет устранить последствия событий предыдущей части.

Также стоит упомянуть, что актер опубликовал на своем аккаунте снимок, на котором он запечатлен висящим на вертолете, который летит на полной скорости, что является некой отсылкой к пятой части франшизы.

Релиз картины "Миссия: невыполнима 6" запланирован на 26 июля 2018 года.

Автор: Артемова Светлана
Сегодня, 10:55
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