Никита Пресняков обвинил Ольгу Бузову в накрутке загрузок в iTunes
Никита Пресняков, комментируя свой пост в Instagram, заявил, что песня Ольги Бузовой попала на первое место в iTunes только благодаря накрутке загрузок. Певица пока никак не отреагировала на обвинения.
Певец Никита Пресняков, сын Кристины Орбакайте, обвинил Ольгу Бузову в искусственной накрутке загрузок её песни в iTunes. Он рассказал, что сам лично общался с теми, кто поднял её песню на первое место. Такие высказывания внук Примадонны оставил в комментариях к посту в своем профиле Instagram. Также молодой человек отметил, что у него с командой совсем другие честные методы создания хита.
Ольга Бузова пока никак не отреагировала на такие заявления, а сам Никита уже успел удалить комментарии.
Певец Никита Пресняков, сын Кристины Орбакайте, обвинил Ольгу Бузову в искусственной накрутке загрузок её песни в iTunes. Он рассказал, что сам лично общался с теми, кто поднял её песню на первое место. Такие высказывания внук Примадонны оставил в комментариях к посту в своем профиле Instagram. Также молодой человек отметил, что у него с командой совсем другие честные методы создания хита.
Ольга Бузова пока никак не отреагировала на такие заявления, а сам Никита уже успел удалить комментарии.
Автор: Страхова Дарья